Liquajur apresenta balanço anual ao público nesta segunda-feira (29)

Quadrilhas Juninas do Recife (Foto: Divulgação)

A Liga Independente das Quadrilhas Juninas do Recife (Liquajur) promove mais uma edição do seu balanço anual. É a tradicional assembleia pública de avaliação das ações da Liga para a sociedade civil, órgãos públicos, conselho de cultura e os quadrilheiros que acontece nesta segunda-feira (29) a partir das 19h na Associação Atlética Banco do Brasil, na avenida Dr. Malaquias, 204, no bairro das Graças.

Na reunião, a Liquajur apresenta o que foi realizado ao longo do ano e faz a prestação de contas para a população, associados e brincantes com apresentações artísticas. Além disso, a Liga também promove no evento a entrega menções de reconhecimento a pessoas que ao longo do ano foram parceiras da associação e entrega o planejamento para o ano que estar por vir para o próximo ano.

De acordo com Roberto Carlos, Presidente da Liga de Quadrilhas Juninas do Recife, o evento é fundamental para o fortalecimento das festas e das ações da liga. “A importância está em tornar transparente para os apoiadores e o público geral a utilização dos recursos públicos porque passamos o ano inteiro desenvolvendo projetos para colocar nos editais e somos contemplados. Então, acreditamos que é nosso dever mostrar como utilizamos isso”, disse Roberto.

O balanço também é o momento de avaliação dos pontos positivos e negativos do ano de 2025 e começar o planejamento de 2026. Além de deixar todos os associados atualizados sobre quais ações foram feitas, como foram utilizados os recursos financeiros e quais projetos estão em desenvolvimento para o ano que se iniciará.

A Liquajur promove durante todo o ano ações de difusão cultural com o intuito de dar visibilidade, fortalecer o movimento e demonstrar a importância das quadrilhas para a cultura da cidade. As quadrilhas do Recife se organizam desde 2017 através da Liga de Quadrilhas Municipal e desde então há um esforço de fortalecimento da cultura.

SERVIÇO:

Balanço anual Liquajur 2025

29/12 às 19h

Associação Atlética Banco do Brasil, na avenida Dr. Malaquias, 204 – Graças

https://www.instagram.com/liquajur/a