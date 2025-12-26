Caixa Cultural Recife apresenta turnê 'Noire', de Tulipa Ruiz

A artista faz temporada em formato intimista a partir desta sexta (26) até segunda (29)

(Foto: ONErpm)

A partir desta sexta (26), até a segunda (29), ocorre na Caixa Cultural Recifeuma série especial de cinco shows da cantora e compositora Tulipa Ruiz, que volta à capital pernambucana após dois anos. Os espetáculos acontecem em formato intimista, com voz e violão, ao lado do irmão e produtor Gustavo Ruiz, trazendo ao público a essência do projeto 'Noire'.

Inspirado pela live 'Tulipa Noire', dirigida pela cineasta Laís Bodanzky durante a pandemia, o show revisita canções com foco nas letras e melodias originais. A apresentação, gravada na histórica Casa de Francisca, explorou o universo estético do preto e branco e a atmosfera de magia do Palacete Tereza, ressaltando a delicadeza e a profundidade do repertório de Tulipa.

O show destaca o repertório da artista em sua forma mais pura e emocionante, valorizando releituras que exploram nuances literárias e musicais. O formato voz e violão proporciona uma experiência sensível, reconhecida pela crítica nacional e internacional, e já apresentada em turnês pela China, Europa e Brasil.

A temporada tem início hoje, às 20h, segue com duas sessões neste sábado (27), às 17h e 20h, e encerra com apresentações no domingo (28), às 17h, e na segunda-feira (29), às 20h. A turnê conta com produção da Banalíssima Arte e realização da Circuito Arte.

'Cantautora' e ilustradora, Tulipa conquistou o Grammy Latino de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa com 'Dancê' (2015) e foi indicada ao prêmio de Melhor Artista Revelação. Com cinco álbuns lançados e participações em projetos nacionais e internacionais, Tulipa consolidou sua carreira em palcos e festivais ao redor do mundo, além de atuar nas artes visuais e na moda autoral.