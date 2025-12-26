Washington Post exalta Wagner Moura e o 'O Agente Secreto': "possivelmente, o filme mais adorado de 2025"

O jornal norte-americano The Washington Post publicou um perfil do ator Wagner Moura na última segunda-feira (22), em que elogia sua performance e o filme 'O Agente Secreto'

Wagner Moura protagoniza 'O Agente Secreto (Divulgação)

Na última segunda-feira (22), o jornal norte-americano The Washington Post publicou um perfil de Wagner Moura, contando com entrevistas com o próprio ator, o diretor Kleber Mendonça Filho e a atriz Kirsten Dunst, que contracenou com o baiano no filme Guerra Civil. O material conta toda a trajetória de Moura, que é apresentado como alguém que vem quebrando barreiras no cinema mundial.

“É uma atuação poderosa em um filme que se tornou cada vez mais relevante ao longo de um ano”, diz a reportagem. O texto ainda descreve O Agente Secreto como “visionário” e “possivelmente, o filme mais adorado de 2025”, em que Moura desenvolve a dualidade de um homem que vive na corda bamba em meio ao carnaval.

Como reflexo do trabalho, o texto destaca que o ator é o primeiro brasileiro a ser indicado como ator principal no Globo de Ouro, primeiro sul-americano a ganhar o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes e o primeiro latino a ganhar o prêmio de melhor do Círculo de Críticos de Nova York. Com a repercussão, a atriz Kirsten Dunst disse estar “animada pelo Wagner” e que o ator merece o reconhecimento.