Show de João Gomes na Virada Recife terá participação da Nação Zumbi em homenagem a Chico Science

Show de João Gomes na Virada Recife 2026 acontecerá no sábado (27), com a participação da Nação Zumbi em homenagem a Chico Science.

João Gomes e Nação Zumbi homenageiam Chico Science dentro da programação da Virada Recife 2026, na Orla do Pina. (Reprodução/Redes Sociais)

No próximo sábado (27), a programação da Virada Recife 2026 promete começar reunindo ícones da música pernambucana. A assessoria do astro do piseiro João Gomes adiantou que, na ocasião, o cantor irá contar com a participação da banda Nação Zumbi para fazer uma homenagem a Chico Science, que já liderou o grupo.

Ícone da música brasileira e do manguebeat, Chico Science completaria 60 anos em 2026, se vivo estivesse. Por conta da data, a apresentação especial também celebra a trajetória da banda. O show une gerações, estilos e linguagens, reforçando a força da música pernambucana e sua capacidade de se reinventar sem perder suas raízes.

João Gomes já havia dado pistas do encontro no seu perfil do Instagram, onde postou uma foto do seu habitual boné de couro ao lado do chapéu de palha que era característico de Chico Science. "Tá acontecendo", escreveu na legenda da publicação.

A homenagem acontecerá em um dos maiores palcos já montados para festas de Réveillon no Brasil, segundo a Prefeitura do Recife. A gestão municipal já informou que a estrutura montada na Orla do Pina terá um palco inédito de 65 metros de largura, 22 metros de altura e 370 m² de painéis de LED.