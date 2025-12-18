Virada Recife 2026 amplia área de orla para receber mais 30 mil pessoas, diz Prefeitura

Os detalhes da operação foram apresentados nesta quinta-feira (18), durante coletiva de imprensa com representantes do Centro de Operações do Recife (COP) e secretarias da Prefeitura do Recife

Virada Recife 2025 (Edson Holanda/PCR)

Ampliação da faixa de areia destinada ao público que vai aos shows, identificação de crianças por meio de QR Code e a criação de mais uma linha do Expresso Réveillon saindo da Zona Norte estão entre as novidades da Virada Recife 2026. Os detalhes da operação foram apresentados nesta quinta-feira (18), durante coletiva de imprensa com representantes do Centro de Operações do Recife (COP) e secretarias da Prefeitura do Recife, no Compaz Dom Helder Câmara, no bairro da Joana Bezerra, área central da cidade.

O COP será responsável pela coordenação geral da operação da Virada Recife 2026, que acontece nos dias 27, 28 e 31 de dezembro, na Praia do Pina. Ao todo, cerca de 2.460 servidores de dez secretarias e órgãos municipais estarão mobilizados, totalizando 3.156 lançamentos operacionais.

Segundo informações repassadas na coletiva desta quinta, o centro funcionará presencialmente em uma sala montada na área do evento, com monitoramento em tempo real por meio de drones, painéis digitais e câmeras distribuídas em 34 pontos estratégicos. As imagens serão utilizadas para orientar o trabalho das equipes de segurança, trânsito e serviços públicos.

De acordo com Anderson Soares, chefe do COP, a principal novidade em relação ao ano anterior é em relação ao espaço do evento, com ampliação da área destinada ao público, que passou de 42,5 mil para 54,5 mil metros quadrados, um aumento de 12 mil metros em relação ao ano passado. A ampliação da faixa de areia permitirá a presença de até 30 mil pessoas a mais por dia.

Entre as alterações no acesso, foram anunciadas a criação de um portão exclusivo para saída do público e a duplicação das raias de entrada, que passam de 25 para 50, com o objetivo de reduzir filas e melhorar a circulação.

Esquema de trânsito

De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), durante os dias de festa a Avenida Boa Viagem será bloqueada a partir das 14h, no trecho entre a Rua Pereira Costa e a Avenida Antônio de Góes. Também haverá restrição de estacionamento em vias do entorno e desvios no tráfego, a exemplo da interdição parcial da Avenida Herculano Bandeira.

Segundo a autarquia, a fiscalização será intensificada e veículos estacionados em locais proibidos poderão ser rebocados. O órgão orienta que o público chegue com antecedência e utilize transporte coletivo.

A novidade em relação ao transporte, é que o expresso Réveillon contará com a integração do Shopping Plaza, na Zona Norte, como ponto de saída. O serviço também funcionará a partir dos shoppings RioMar, Recife e Tacaruna.

O público poderá deixar o veículo nos estacionamentos dos shoppings e utilizar ônibus exclusivos até o local dos shows, mediante pagamento de R$ 20 pela pulseira de ida e volta.

Identificação de Crianças

Outra novidade informada pela secretaria de Direitos Humanos e Juventude é voltada a ampliação das ações de proteção à infância, com a implantação do sistema de identificação de crianças por meio de pulseiras com QR Code. O recurso permitirá a rápida identificação dos responsáveis em caso de crianças perdidas.

O órgão também será responsável pela Central de Direitos Humanos e pela oferta do Espaço Acessível, destinado a pessoas com deficiência e pessoas autistas, com vagas mediante inscrição prévia.



Vigilância Sanitária e Saúde

A Secretaria de Saúde do Recife informou que a atuação durante a Virada Recife 2026 terá foco preventivo, com ações voltadas para reduzir a necessidade de atendimentos médicos durante os dias de festa.

Equipes da Vigilância Sanitária atuarão orientando comerciantes formais e informais sobre a correta manipulação e acondicionamento de alimentos e bebidas, além das condições de trabalho, com o objetivo de evitar ocorrências de intoxicação alimentar. Também haverá fiscalização das boas práticas sanitárias nos pontos de venda instalados na área do evento.

A secretaria de Saúde Luciana Albuquerque destacou ainda ações de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), com equipes orientando o público sobre sexo seguro e distribuindo preservativos internos, externos e gel lubrificante. Agentes redutores de danos também atuarão na troca de garrafas de vidro por recipientes plásticos.

Outro ponto abordado foi o consumo de bebidas alcoólicas. A orientação é para que o público observe rótulo, procedência, cor, consistência e sabor das bebidas adquiridas no evento. Em casos de sintomas persistentes no dia seguinte, como visão turva ou mal-estar prolongado, a recomendação é procurar uma unidade de emergência ou acionar o serviço Atende em Casa Metanol, pelo Conecta Zap.

Durante os dias da Virada, sete unidades de emergência da rede municipal estarão funcionando para atender à população. No local do evento, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) manterá um posto fixo, com 15 profissionais por dia, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

A estrutura contará ainda com quatro ambulâncias posicionadas no entorno do evento e nove motolâncias.

Guarda Civil Municipal

A Guarda Municipal atuará de forma integrada ao COP, com patrulhamento a pé e motorizado no Polo Pina e nos polos descentralizados da Lagoa do Araçá, Ibura e Morro da Conceição.

