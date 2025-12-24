Viver
Animação 3D simula rota do Papai Noel pelo mundo; veja
O trajeto do bom velhinho em 3D é feito desde 2012
Publicado: 24/12/2025 às 14:02
Trajeto do Papai Noel em 3D (Reprodução)
Como forma de manter a tradição natalina, animação simula o trajeto do Papai Noel pelo mundo. O rastreio é feito desde de 2012 pela Cesium, que permite acompanhar a "localização" do bom velhinho em 3D.
Para ver animação, bastar acessar ao site: https://www.noradsanta.org/en/map.
