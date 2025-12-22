Noronha cancela show de MC Daniel, marcado para a programação de Réveillon

Administração da ilha divulgou nota no Instagram após polêmica envolvendo ex-namorada, que expôs traição de MC Daniel durante sua gravidez

(Reprodução (redes sociais)/Arquivo DP)

Fernando de Noronha cancelou o show do artista MC Daniel, marcado para o Réveillon. Em publicação nas redes sociais, a administração do arquipélago informou, nesse domingo (21), que a apresentação foi cancelada em razão de "repercussões recentes que vão de encontro aos princípios de responsabilidade social que norteiam as ações" de Noronha.

"Reafirmamos nosso compromisso com uma programação responsável, que valorize a comunidade local, os visitantes e a imagem positiva do arquipélago. Administração segue trabalhando para garantir uma celebração segura, respeitosa e à altura da importância de Fernando de Noronha", diz a nota.

O funkeiro está enfrentando duras críticas nas redes sociais após Lorena Maria, sua ex-namorada Lorena expor que foi traída durante a gravidez.

Leia a íntegra da nota

A Administração de Fernando de Noronha informa que o show do artista MC Daniel, previsto para a programação do Réveillon da ilha, está cancelado.

A decisão foi tomada em razão de repercussões recentes que vão de encontro aos princípios de responsabilidade social que norteiam as ações desta Administração, especialmente por se tratar de um evento que celebra a diversidade, a convivência harmoniosa e o espírito de renovação que marca o Réveillon em Fernando de Noronha.

Reafirmamos nosso compromisso com uma programação responsável, que valorize a comunidade local, os visitantes e a imagem positiva do arquipélago.

A Administração segue trabalhando para garantir uma celebração segura, respeitosa e à altura da importância de Fernando de Noronha. As informações sobre a atualização da programação serão divulgadas oportunamente pelos canais oficiais.