Réveillon 2026: saiba quais são as linhas especiais expressas para a festa da virada no Recife

População contará com linhas especiais expressas para o deslocamento para o Réveillon 2026 do Recife, que acontecerá na Praia do Pina, na Zona Sul da cidade

As linhas partem dos shoppings RioMar e Recife, ambos na zona sul da cidade, e dos shoppings Plaza, na Zona Norte, e Tacaruna, na área central do Recife (Foto: Paulo Maciel/Grande Recife Consórcio)

No Réveillon 2026, Recife contará com linhas expressas especiais para o deslocamento da população para a Praia do Pina, na Zona Sul da cidade, onde acontecerão os eventos da virada de ano da capital pernambucana. O Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) anunciou, nesta segunda (22), a operação das linhas nos dias 27, 28 e 31 de dezembro de 2025.

A operação especial contará com quatro linhas estratégicas partindo de grandes centros de compras da região. Além das linhas que partem dos shoppings RioMar e Recife, ambos na zona sul da cidade, o serviço contará também com as linhas especiais 501 – Expresso Réveillon, saindo do Plaza Shopping, na Zona Norte, e 503 – Expresso Réveillon, saindo do Shopping Tacaruna, na área central do Recife.

A tarifa fixada é de R$ 20,00 por passageiro, valor que contempla a viagem completa de ida e volta. O acesso e o controle dos usuários serão realizados por meio do uso de pulseiras. Em relação ao pagamento, os passageiros poderão utilizar PIX, cartão de crédito ou cartão de débito. O Cartão VEM não será aceito como forma de pagamento.

Confira os itinerários das linhas especiais:

501 - Linha Especial - Expresso Réveillon (Plaza Shopping)

Sentido Shopping/Pina: Plaza Shopping (saída do estacionamento sob a passarela), Av. 17 de Agosto, Pça de Parnamirim, Av. Parnamirim, Av. Rui Barbosa, Av. Agamenon Magalhães, Ponte José de Barros Lima, Viaduto Cap. Temudo, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Rua Manoel Coriolano, Rua Caracatuba (ITC), Rua Miranda Falcão e Av. Antônio de Góes.

Sentido Pina/Shopping: Av. Antônio de Góes, Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Viaduto Cap. Temudo, Ponte José de Barros Lima, Av. Agamenon Magalhães (Pista Local Oeste), Rua Dr. Bandeira Filho, Av. Conselheiro Rosa e Silva, Rua Padre Roma, Rua Sebastião Malta Arcoverde, Rua João Tude de Melo, Rua Dr. João Santos Filho e Plaza Shopping (estacionamento interno).

503 - Linha Especial - Expresso Réveillon (Tacaruna)

Sentido Shopping/Pina: Estacionamento do Shopping Tacaruna (pista lateral), Av. Agamenon Magalhães, retorno sob o Viaduto Eng. Roberto Pereira de Carvalho, Ponte José de Barros Lima, Viaduto Cap. Temudo, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Rua Manoel Coriolano, Rua Caracatuba (ITC), Rua Miranda Falcão e Av. Antônio de Góes.

Sentido Pina/Shopping: Av. Antônio de Góes, Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Viaduto Cap. Temudo, Ponte José de Barros Lima, Av. Agamenon Magalhães e estacionamento do Shopping Tacaruna.