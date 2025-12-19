Indicada ao Grammy Latino, Rachel Reis traz show inédito ao Recife
Neste sábado (20), a cantora baiana Rachel Reis se apresenta na Concha Acústica da UFPE , no Recife. O show faz parte da turnê do disco "Divina Casca", lançado em abril deste ano e indicado ao Grammy Latino.
Publicado: 19/12/2025 às 10:51
Rachel Reis (Reprodução/Instagram)
Após lançar o disco Divina Casca em abril deste ano, a cantora Rachel Reis vem colhendo elogios pelo trabalho, que chegou a ser indicado na categoria de Melhor Álbum de MPB, do Grammy Latino deste ano. Os fãs recifenses terão a oportunidade conhecer as músicas do disco ao vivo neste sábado (20), quando a baiana se apresenta na Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a partir das 22h. Os ingressos custam de R$ 60 a R$ 140 e estão disponíveis no site da Sympla.
O show faz parta da turnê Divina Tour, que teve início em Brasília, no Funn Festival, seguindo para Salvador, no Concha Acústica. Em julho, Belo Horizonte recebeu a cantora no Autêntica, e São Paulo contou com show no Cine Joia. A artistas também fez passagens marcantes em alguns festivais, o The Town, em São Paulo e o MADA, em Natal.
Com uma sonoridade que funde samba, MPB, reggae, axé e pop eletrônico, Divina Casca marca a consolidação de Rachel como uma das vozes mais sensíveis da nova geração da música brasileira. Agora, no palco, esse universo se transforma em experiência: a Divina Tour promete um show intenso, sensorial e visualmente memorável.
O espetáculo é pensado como um rito de passagem: das dores às celebrações, das feridas às flores, do íntimo ao coletivo. No repertório, estão faixas como “Casca”, “Alvoroço”, “Ensolarada”, “Apavoro”, “Sexy Yemanjá” e outras composições inéditas que fazem parte do novo disco. Além disso, sucessos do álbum de estreia Meu Esquema (2022), que lançou Rachel ao reconhecimento nacional, também fazem parte da apresentação.
A turnê chega com um novo formato de banda e um setlist desenhado para conduzir o público por todas as fases emocionais que o álbum propõe. Tudo isso somado à presença magnética e ao vocal poderoso de Rachel. “Divina Casca nasceu de um processo muito profundo, de escuta e transformação. Levar esse disco para o palco é um sonho porque ele é corpo, é voz, é movimento. Quero que as pessoas dancem, chorem, vibrem – que se vejam refletidas neste show”, afirma a artista.
A Divina Tour é mais um passo na trajetória crescente da artista, que tem ganhado destaque em premiações, festivais e parcerias com nomes como BaianaSystem, Don L, Rincon Sapiência e Psirico.
SERVIÇO:
Rachel Reis - Divina Tour | Recife
Quando: Neste sábado (20), a partir das 22h
Onde: Concha Acústica da UFPE, Recife
ingressos: De R$ 60 a R$ 140.