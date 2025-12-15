Zezé Di Camargo rompe com SBT após presença de Lula na emissora: 'diferente do que o Silvio pensava'
Zezé Di Camargo também pediu que sua participação no tradicional especial de Natal da emissora não seja exibida.
Publicado: 15/12/2025 às 09:43
Zezé Di Camargo. (Reprodução de vídeo)
Zezé Di Camargo informou por meio das redes sociais que decidiu encerrar sua relação com o SBT na madrugada desta segunda-feira (15). A decisão ocorreu após a emissora incluir autoridades políticas no lançamento do SBT News e em um programa institucional especial.
O artista, que assume publicamente alinhamento com o bolsonarismo, também pediu que sua participação no tradicional especial de Natal da emissora não seja exibida.
Em um vídeo divulgado, o artista afirmou ter se sentido desconfortável com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes nos eventos organizados pelo canal.
Segundo Zezé, a iniciativa sinaliza uma mudança de direção dentro do SBT, sobretudo após a morte de Silvio Santos, a quem ele atribuía uma postura política diferente da adotada pela atual administração.
O encontro que motivou a reação do cantor reuniu figuras de destaque da política nacional em um mesmo espaço, marcado por discursos de harmonia institucional. Além de Lula, estiveram presentes a primeira-dama Rosângela Janja Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros Fernando Haddad, Jorge Messias e Ricardo Lewandowski. Representando o STF, participaram Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também marcou presença, assim como o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas.