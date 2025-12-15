Zezé Di Camargo rompe com SBT após presença de Lula na emissora: 'diferente do que o Silvio pensava'

Zezé Di Camargo também pediu que sua participação no tradicional especial de Natal da emissora não seja exibida.

Zezé Di Camargo. (Reprodução de vídeo)

Zezé Di Camargo informou por meio das redes sociais que decidiu encerrar sua relação com o SBT na madrugada desta segunda-feira (15). A decisão ocorreu após a emissora incluir autoridades políticas no lançamento do SBT News e em um programa institucional especial.

O artista, que assume publicamente alinhamento com o bolsonarismo, também pediu que sua participação no tradicional especial de Natal da emissora não seja exibida.

Em um vídeo divulgado, o artista afirmou ter se sentido desconfortável com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes nos eventos organizados pelo canal.

Segundo Zezé, a iniciativa sinaliza uma mudança de direção dentro do SBT, sobretudo após a morte de Silvio Santos, a quem ele atribuía uma postura política diferente da adotada pela atual administração.







O encontro que motivou a reação do cantor reuniu figuras de destaque da política nacional em um mesmo espaço, marcado por discursos de harmonia institucional. Além de Lula, estiveram presentes a primeira-dama Rosângela Janja Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros Fernando Haddad, Jorge Messias e Ricardo Lewandowski. Representando o STF, participaram Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também marcou presença, assim como o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas.