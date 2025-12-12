° / °
Confira os últimos dias da 27ª Mostra Expectativa/Retrospectiva do Cinema da Fundação

Programação reuniu mais de 50 longas (25 deles inéditos no Recife), nos três cinemas

Diario de Pernambuco

Publicado: 12/12/2025 às 20:23

'A Arte do Caos' será exibido neste domingo (14), no Derby/Divulgação

Até o dia 19 de dezembro, o Cinema da Fundação Joaquim Nabuco segue realizando, pelo 27º ano, a Mostra Expectativa/Retrospectiva, exibiu um total de produções espalhadas pelas suas três salas de cinema no Recife (Derby, Museu e Porto).

As 137 sessões de cinema abarcaram 52 longas-metragens (sendo 25 inéditos no Recife + 27 reprises), 5 curtas-metragens (compondo o projeto Eu Não Desisto de Você) e os 10 videoclipes da sessão Música para ver.

Confira a programação dos próximos dias:

14 de dezembro
20h – A Arte do Caos (DERBY)
22h – Os Educadores (DERBY)

15 de dezembro
19h30 – Ernest Cole: Achados e Perdidos (DERBY)

17 de dezembro
20h – As Aventuras de uma Francesa (DERBY)

18 de dezembro
20h – Brincando nos Campos do Senhor (DERBY)

