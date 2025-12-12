Confira os últimos dias da 27ª Mostra Expectativa/Retrospectiva do Cinema da Fundação

Programação reuniu mais de 50 longas (25 deles inéditos no Recife), nos três cinemas

'A Arte do Caos' será exibido neste domingo (14), no Derby (Divulgação)

Até o dia 19 de dezembro, o Cinema da Fundação Joaquim Nabuco segue realizando, pelo 27º ano, a Mostra Expectativa/Retrospectiva, exibiu um total de produções espalhadas pelas suas três salas de cinema no Recife (Derby, Museu e Porto).

As 137 sessões de cinema abarcaram 52 longas-metragens (sendo 25 inéditos no Recife + 27 reprises), 5 curtas-metragens (compondo o projeto Eu Não Desisto de Você) e os 10 videoclipes da sessão Música para ver.

Confira a programação dos próximos dias:

14 de dezembro

20h – A Arte do Caos (DERBY)

22h – Os Educadores (DERBY)

15 de dezembro

19h30 – Ernest Cole: Achados e Perdidos (DERBY)

17 de dezembro

20h – As Aventuras de uma Francesa (DERBY)

18 de dezembro

20h – Brincando nos Campos do Senhor (DERBY)