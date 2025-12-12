Mica Mahyá lança 'Bye, Tchau', seu primeiro videoclipe nesta sexta (12)

O single faz parte de 'Doce Veneno', EP de estreia da artista que estreia em 2026

(Foto: Victor Cayke)

Experimentando ritmos e misturando o som regional com o experimental, a cantora Mica Mahyá lança seu primeiro clipe Bye, Tchau nesta próxima sexta-feira (12). O single faz parte de Doce Veneno, EP de estreia da artista que está em fase de pós-produção com previsão de lançamento para o ano que vem.

A música fala sobre o cansaço de alguém que passou tempo demais alimentando a carência do outro, sendo procurada apenas quando era conveniente. O refrão marca o ponto de ruptura: a decisão de encerrar definitivamente esse ciclo e escolher a própria paz.

O clipe tem direção de Cibele Wagnez, direção criativa de Mica Mahyá, roteiro de Mica Mahyá e Cibele Wagnez e foi gravado no Recanto do Ingá, em Olinda com realização e produção do Grupo Otter.

Doce Veneno é formado por seis faixas, cinco delas inéditas. É uma mistura de ritmos populares como brega, bachata, reggae, afrobeat e xote, embalados pelo pop contemporâneo.

“Foi uma oportunidade de mergulhar em um universo de possibilidades misturando o regional e o experimental, dando vida às letras que escrevi com muita verdade. Eu sempre tive referências próximas e distantes ao mesmo tempo como Beyoncé, Whitney Houston, Alcione, Gal Costa e outras grandes divas que deixaram suas vozes marcadas”, explica a cantora.

Mica é uma representante da novíssima geração de músicos de Pernambuco, e sua relação com a música nasceu já na infância por influência da família. Aprendeu a cantar na igreja e nunca mais parou. Cursou Publicidade na UFPE como uma forma de manter uma profissão para investir em seus projetos artísticos.

“Eu tenho a ideia desse EP faz uns 2 anos, já tinha a maior parte das músicas, mas faltava encontrar um produtor que captasse minha essência, foi quando conheci meu produtor atual, Diogo Joseph, e trabalhamos em Bye, Tchau. Eu finalmente enxerguei algo que tinha minha cara, com uma identidade e sonoridade que misturam muitas das referências que escutei ao longo da minha vida”, conclui Mica.