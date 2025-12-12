Cortejo Gonzaguiano, pastoris e reisados estão entre as atrações da programação natalina do Recife
A partir desta sexta-feira (12) até o dia 28 de dezembro, o Recife contará com diversas atrações em polos espalhados pelo Recife Antigo, Tamarineira, Graças e Segundo Jardim (Boa Viagem).
Publicado: 12/12/2025 às 13:50
Programação do ciclo natalino do Recife contará com cortejos, pastoris, cavalos marinhos, reisados, bois, ciranda, shows e outras atrações. (Marcos Pastich/Divulgação)
Mais de 180 atrações fazem parte da programação do “Natal dos Sons”, montada pela Prefeitura do Recife, que começa nesta sexta-feira (12) e vai até o dia 28 deste mês. As apresentações são todas gratuitas e acontecerão em polos espalhados pelo Recife Antigo, Tamarineira, Graças e Segundo Jardim (Boa Viagem).
O Pastoril da Tia Nininha 3ª Idade, Orquestra Riviera do Recife e o Mestre Anderson Miguel e Ciranda Raiz da Mata Norte abrem a programação nesta sexta-feira (12), na Avenida Rio Branco. O sábado (13), dia em que é celebrado o Dia Nacional do Forró e aniversário de Luiz Gonzaga, contará com um evento especial em homenagem aos 113 anos do Rei do Baião.
Esta será a segunda edição do cortejo, que conta com o desfile de dezenas de sanfoneiros. A partir das 15h, na Rio Branco, estarão concentrados nomes como Raminho do Acordeon, Roberto Cruz, Dudu do Acordeon, Andrezza Formiga, André Macambira, Herbert Lucena, César Amaral, Kelly Rosa, Cláudio Rabeca, Rogério Rangel, Cristina Amaral e Juba Valença, que seguirão em direção a Praça do Arsenal a partir das 17h.
Lá acontecerá o show “Frevo pernambucano, sotaque baiano”, que marca o encontro entre o maestro Spok e o baiano Armandinho Macedo em um show inédito. O espetáculo marca a estreia do Fest Brasil: Festival de Arte e Cultura Brasileira, realizado pela instituição brasiliense Amigos do Futuro com o Ministério da Cultura e o Governo Federal, com apoio da Prefeitura do Recife.
Além de forró e frevo, tem folguedo natalino garantido na programação do bairro histórico. Das 17h às 21h, quatro atrações irão tingir de azul e encarnado a Avenida Rio Branco: Pastoril Sonho de uma Adolescente, Orquestra Frevo Mix - Especial de Natal, Pastoril Giselly Andrade e Mestre Lua.
No domingo (14), o Natal recifense promoverá um cortejo natalino com centenas de brincantes pelas ruas do Bairro do Recife, entre pastoris, grupos de cavalo marinho, reisado, bandinhas natalinas, blocos líricos e passistas de frevo, além de personagens do Baile do Menino Deus, como o Jaraguá, a Burrinha Zabilin, o Boi e outros encantados do auto de Natal, que foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Recife em 2024.
Com concentração às 15h30, o cortejo, realizado pela Prefeitura do Recife e pela Relicário Produções, sai do Paço Alfândega e segue pela Marquês de Olinda e Marco Zero, em direção à Praça do Arsenal. Além dos personagens e elencos do Baile, desfilarão pelas ruas do centro histórico o Grupo Sereia Teimosa, os pastoris Viver a Vida Terceira Idade, Evolução, Rosa Mística dos Torrões, os blocos das Ilusões e Pierrot de São José, o Reisado Imperial, o Guerreiro Sol Nascente, o Cavalo Marinho Boi Matuto de Olinda, além de integrantes da Escola de Frevo do Recife e da Escola Pernambucana de Circo, abrindo alas para o futuro.
Na Praça do Arsenal, a partir das 18h, será realizado um concerto especial da Orquestra Sinfônica do Recife, em celebração ao ciclo natalino. Com regência do maestro José Renato Accioly, a apresentação encerra a temporada do conjunto orquestral considerado um dos mais antigos em atividade ininterrupta no país, que irá ao encontro do Recife no bairro histórico, levando um repertório caprichado.
A primeira peça do concerto será o medley "Baile do Menino Deus", com as músicas "Romã, Romã" e Jaraguá", com direito a coro infantil, fortes e agudas emoções. Em seguida, serão tocadas "Uma Visão Nordestina" e "Serenata do Capibaribe", do maestro Duda, e mais quatro clássicos natalinos: "Suíte Quebra Nozes", de Tchaikovsky, "Valsa do Imperador", de Johann Strauss II, "Christmas Festival", de Anderson Leroy, e "Noite Feliz", de Franz Gruber.
Também no domingo, o "Natal dos Sons" começará parques da Tamarineira e das Graças e pelo Segundo Jardim. Cada um dos três polos receberá quatro atrações, como os pastoris Angel de Brasília Teimosa, Luz do Amanhecer e Esperança, os bois Cara Branca de Limoeiro e Mirim de Água Fria, a Ciranda Sant'anna e o Coral Vozes do Alto.
Na Rio Branco, maior polo e palco do ciclo, haverá programação também nos dias 19 e 20 e 21, 25, 26, 27 e 28. Nos parques e no Segundo Jardim, a festa continua nos dias 21, 25 e 28.
PROGRAMAÇÃO "NATAL DOS SONS"
Dia 12/12 (Sexta-feira)
Rio Branco
18h - Pastoril Tia Nininha 3ª Idade
19h - Orquestra Riviera do Recife
20h - Mestre Anderson Miguel e a Ciranda Raiz da Mata Norte
Dia 13/12 (Sábado)
Rio Branco
17h - Pastoril Sonho de uma Adolescente
18h - Orquestra Frevo Mix - Especial de Natal
19h - Pastoril Giselly Andrade
20h - Mestre Lua
Dia 14/12 (Domingo)
Rio Branco
15h - Orquestra Som Brasil - Trio Som Brasil
16h - Pastoril Tia Nininha
17h - Boi de Mainha
18h - Pastoril Estrela Brilhante
19h - Auto de Natal Afro-Brasileiro
Parque da Tamarineira
16h - Pastoril Angel de Brasília Teimosa
17h - O Natal do Boi D'Loucos
18h - Pastoril UR-3 Ibura
19h - Ciranda Sant'anna
Parque das Graças
16h - Boi Cara Branca de Limoeiro
17h - Pastoril Luz do Amanhecer
18h - Orquestra Riviera do Recife
19h - Pastoril Brincantear
Segundo Jardim
16h - Orquestra Vereda Tropical
17h - Coral Vozes do Alto
18h - Pastoril Esperança
19h - Boi Mirim de Água Fria
Dia 19/12 (Sexta-feira)
Rio Branco
18h - Orquestra Harmonia
19h - Boi Mimoso de Natal
20h - Pastoril Perigosas Pastoras
21h - O Natal Delas - Só Mulheres Bandinha Natalina
Dia 20/12 (Sábado)
Rio Branco
16h - Ninho e sua Orquestra Natal para Todos
17h - Pastoril Menino Jesus da Vovó Bibia
18h - Cavalo Marinho Boi Pintado
19h - Pastoril Jardim da Alegria
20h - Mestre Mago e a Ciranda Veneno - Festejos Natalinos
Dia 21/12 (Domingo)
Rio Branco
15h - Pastoril Lindas Ciganas
16h - Boi Faceiro
17h - Pastoril Campinas Alegres
18h - Ciranda das Flores da Amunam
19h - Cia PE - Nambuco de Dança - Pastoril Divinas Pastoras
Parque da Tamarineira
16h - Balé Popular do Recife - Pique do Guerreiro
17h - Pastoril Raio de Sol Mirim
18h - Grupo Artístico e Cultural Boi Ta Ta Ta
19h - Pastoril Estrela de Belém
Parque das Graças
16h - Banda Cervac Força Especial
17h - Pastoril Estrela Dourada
18h - Balé Brilhart
19h - Boi Dourado de Limoeiro
Segundo Jardim
16h - Orquestra 90 Graus
17h - Cavalo Marinho Mestre Batista
18h - Balé Popular Expressão e Arte
19h - Ciranda Rosa de Ouro
Dia 25/12 (Quinta-feira)
Rio Branco
15h - Orquestra Tangarás
16h - Orquestra Independente do Ibura
Parque da Tamarineira
16h - Bandinha Cantigas Natalinas
17h - Boi Mandingueiro
Parque das Graças
16h - Orquestra Golden Natal dos Reencontros
17h - Bandinha Circense do Recife - Natal da Criançada
Segundo Jardim
16h - Orquestra Clave a Luz Resplandece
17h - Orquestra 19 de Fevereiro
Dia 26/12 (Sexta-feira)
Rio Branco
18h - Bandinha Natalina Arco-Íris - Natal de Paz e Harmonia
19h - Natal dos Brincantes - Jornadas do Sentir
20h - Pastoril Estrela do Mar
21h - Ciranda Terno da Mata
Dia 27/12 (Sábado)
Rio Branco
16h - Orquestra Plural
17h - Pastoril Estrela do Norte
18h - Boi Treloso do Recife
19h - Pastoril Estrela Celeste
20h - Balé Deveras - Território de Passos e Sonhos
Dia 28/12 (Domingo)
Rio Branco
15h - Banda Coruja e Seus Tangarás
16h - Pastoril Esperança
17h - Cia Trapiá de Dança
18h - Pastoril Nossa Senhora do Rosário
19h - Cavalo Marinho Flor de Manjerona de Olinda
Parque da Tamarineira
16h - Grupo Cultural Recifogosas e Mateus e Catirina
17h - Pastoril Tia Marisa
18h - Boi da Cutia
19h - Pastoril Estrela Guia do Cabo
Parque das Graças
16h - Pastoril Raio de Sol Mirim
17h - Boi Bombá do Hemetério
18h - Pastoril Evolução
19h - Ciranda do Amaro Branco
Segundo Jardim
16h - Orquestra do Maestro Gerson Jr. - Natal da Compreensão
17h - Grupo Sereias Teimosas
18h - Balé Popular do Recife - Natal de Todos os Ritmos
19h - Pastoril Rosa Mística dos Torrões