Terra PE retorna ao Museu do Estado com programação especial; confira

Feira celebra a produção criativa pernambucana (Foto: Divulgação)

A segunda edição da Terra PE – Raízes para o Futuro será realizada neste sábado (6) e domingo (7), das 10h às 19h, nos Jardins do Museu do Estado de Pernambuco. A feira reúne trabalhos de cerâmica, arte em madeira, design, pintura, moda sustentável, artes visuais e gastronomia, além de oferecer oficinas gratuitas do Sebrae no dia 5 de dezembro.

Nesta edição, a ceramista Socorro Rodrigues, do Alto do Moura (Caruaru), será a grande homenageada. Com 50 anos de carreira e 11 prêmios, Socorro é referência na arte popular e no legado do barro. O encontro também contará com apresentação musical da dupla Publius e Juvenil Silva.

Além da feira de expositores, a Terra PE receberá o encontro de três obras literárias: "A Sala Verde e A Persistência da Luz", de Bruno Vilela; "Votos", de Renato Valle, reunindo quase cinco décadas de produção; e "Meu Peito é Feito de Festa", de Paulo Brás. Os autores participam de bate-papo e sessão de autógrafos.

No domingo, a programação inclui a oficina Cores da Terra: Oficina de Desenho e Pintura, direcionada a iniciantes que desejam experimentar técnicas básicas das artes plásticas. A vivência explora composição, cor, luz, sombra e volume em uma prática leve e criativa. A tarde segue com a palestra Sustentabilidade na Arte, ministrada pelo artista Leopoldo Nóbrega, trazendo reflexões sobre processos ecoeficientes, bioarte e caminhos sustentáveis na produção artística contemporânea.

Para a produtora Luciana Ourique, a Terra PE é “um imenso e riquíssimo caldeirão cultural, reunindo produtores com perfil empreendedor que desejam fortalecer a economia criativa do Estado. Queremos proporcionar uma experiência que une cultura, memória, inovação, conexão e a força criativa pernambucana”.

A artista Cris Souza, expositora desta edição, destaca a importância do evento. "Nessa terra Pernambuco, no barro do Alto do Moura, encontro conexão com os cinco elementos, terra, ar, água, fogo e espiritualidade, e partilho essa energia nas minhas criações, com peças únicas e feitas à mão".

PROGRAMAÇÃO OFICIAL – TERRA PE 2025

SÁBADO – 6 de dezembro

10h às 19h – Feira Terra PE (Arte Popular, Moda, Design, Artes Visuais e Gastronomia)

10h às 19h – DJ Nagulha Sessions: discotecagem e feira de vinil

Capacitações Sebrae/PE – com Omero Galdino

10h30 – Como abrir um negócio do zero

13h30 – Marketing digital e Instagram para vendas

11h às 19h – Gastronomia: Pratos especiais de almoço e jantar assinados pela chef Kacinha Nogueira, além de cervejas artesanais selecionadas.

14h às 16h30 – Livros & Autores: Bate-papo com Bruno Vilela, Renato Valle e Paulo Brás

16h30 – Show Nordeste 70 – Publius, Juvenil Silva e George Rocha revisitam clássicos dos anos 1970

DOMINGO – 7 de dezembro

10h às 19h – Feira Terra PE (Arte Popular • Design • Artes Visuais • Gastronomia)

10h às 19h – DJ Nagulha Sessions – discotecagem de vinil

10h às 12h – Cores da Terra: Oficina de Desenho e Pintura – Iniciação às Artes Plásticas

11h às 19h – Gastronomia: Pratos especiais de almoço e jantar assinados pela chef Alice Elihimas, além de cervejas artesanais selecionadas.

15h30 – Palestra: Sustentabilidade na Arte, com Leopoldo Nóbrega

16h – Bate-papo com a Homenageada Terra PE 2025: Socorro Rodrigues

SERVIÇO

Terra Pernambuco – Raízes para o Futuro

Quando: 6 e 7 de dezembro, das 10h às 19h

Onde: Museu do Estado de Pernambuco – Av. Rui Barbosa, 960, Graças

Entrada gratuita

