Globo avança para ter Marta como comentarista na Copa do Mundo de 2026

Marta, camisa 10 da seleção brasileira (Lívia Villas Boas / CBF)

A Globo intensificou os movimentos nos bastidores para reforçar sua equipe de comentaristas visando à cobertura da Copa do Mundo de 2026. Entre os alvos estão dois dos maiores nomes da história do futebol feminino: a Rainha Marta e Cristiane Rozeira, que já conversam com a emissora para integrar o time durante o Mundial.

Segundo informação do jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo, as negociações ocorrem em estágio inicial, mas com expectativa de avanço rápido. O desfecho positivo, inclusive, pode ocorrer nos próximos dias. A presença de Marta é um desejo antigo da Globo. Em 2022, a emissora chegou a convidá-la para participar da cobertura da Copa do Catar, mas conflitos de agenda impediram sua estreia nos microfones.

A seis vezes melhor jogadora do mundo pela Fifa segue em atividade, defendendo o Orlando Pride, dos Estados Unidos, clube no qual atua desde 2017. Sua participação como comentarista no maior evento do futebol seria inédita.

Cristiane, por sua vez, já tem experiência consolidada na função. A atacante do Flamengo, maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos, foi comentarista da Globo nas transmissões das Olimpíadas de Tóquio, em 2021, e de Paris, em 2024. A familiaridade com a emissora e o bom desempenho nas coberturas anteriores são trunfos que reforçam seu nome como forte candidata para retornar ao time de analistas.

A Globo terá papel de destaque na cobertura da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. A emissora detém os direitos de transmissão de 54 partidas na TV aberta e no SporTV, incluindo todos os jogos da Seleção Brasileira, a metade dos confrontos do mata-mata e a grande final, marcada para 10 de julho.



