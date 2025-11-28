Coleção resgata legado do dramaturgo caruaruense Vital Santos

Historiador lança coleção sobre o legado de Vital Santos (João Fernando Bonfim)

O jornalista e historiador Leidson Ferraz acaba de finalizar uma pesquisa que revisita a importância do dramaturgo caruaruense Vital Santos para o teatro popular brasileiro. O trabalho resultou nos dois volumes da coleção Dramaturgia Vital, que reúne análises sobre sua trajetória artística e uma seleção de 17 textos teatrais, revelando a dimensão criativa e a influência cultural do autor.

As obras serão lançadas nos dias 17 e 18 de dezembro, no SESC Santo Amaro, no Recife, e no SESC Caruaru. Premiado com distinções como o Molière e o Mambembe, Vital Santos consolidou seu nome com montagens marcantes, entre elas Auto das Sete Luas de Barro, considerada sua peça mais emblemática. A coleção busca reforçar o legado do artista e aproximar novas gerações da sua contribuição para a cena teatral nacional. Obras organizadas por Leidson Ferraz reúnem 17 peças e chegam ao público em lançamentos no Recife e em Caruaru