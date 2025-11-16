Morre Mestre Paulo do Boi, ícone da cultura popular de Pernambuco

Líder do tradicional Boi Pavão de Limoeiro, Mestre Paulo do Boi era um símbolo de resistência cultural e dedicou sua vida aos Bois de Caboclinhos

Mestre Paulo do Boi faleceu neste domingo (16) (Foto: Reprodução/Youtube)

Faleceu, neste domingo (16), Severino Paulino de Andrade, conhecido como Mestre Paulo do Boi. Reconhecido como um grande brincante e produtor cultural, ele era uma figura central na tradição dos Bois de Caboclinhos no município de Limoeiro, e transformou sua devoção em um patrimônio imaterial para o estado. A causa da morte não foi divulgada.

Nascido em 1949, Mestre Paulo do Boi liderou por décadas o tradicional Boi Pavão de Limoeiro, agremiação fundada em 1975, da qual era o principal condutor.

Sua trajetória na cultura começou nos anos 1970, com atuações na Rádio Difusora e nas escolas de samba de sua cidade natal. Foi, no entanto, à frente do Boi Pavão que ele consolidou sua missão: manter viva a essência da história do povo limoeirense. Através da música, da dança e da brincadeira, Mestre Paulo do Boi foi um dos grandes responsáveis por fortalecer a tradição carnavalesca local e elevar o nome de Limoeiro nos principais eventos culturais de Pernambuco.

Em nota, o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura (Secult-PE) e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), lamentou a morte. "Seu legado preserva a identidade dos Bois de Caboclinhos em Pernambuco e eterniza a história cultural do município", diz o texto.