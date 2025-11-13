Paço do Frevo amplia difusão da música local com novo selo e mostra autoral

Museu lança selo musical com EP de Rafael Marques e Isadora Melo e, no início de dezembro, recebe a mostra Reverbo, com novos talentos pernambucanos

Paço do Frevo (Foto: Divulgação)

O Paço do Frevo reforça seu compromisso com a tradição e a modernidade do frevo com duas iniciativas especiais em novembro e dezembro. Na quarta-feira (12), foi lançado o Selo Paço do Frevo & Muzak Music, uma parceria que combina memória e inovação digital para ampliar o alcance da música pernambucana. No dia 4 de dezembro, às 20h, o museu recebe a Mostra Autoral Reverbo em seu novo palco, localizado no terceiro andar. O coletivo reúne compositores e intérpretes em uma celebração da canção autoral pernambucana.

Ambas as ações compartilham o mesmo propósito: valorizar a criação artística e fomentar novas formas de expressão musical em Pernambuco. O Paço do Frevo, equipamento cultural da Prefeitura do Recife gerido pelo IDG (Instituto de Desenvolvimento e Gestão), continua assim a fortalecer a cena cultural local.

Agora, o frevo e sua produção ganham um novo impulso com o Selo Paço do Frevo & Muzak Music, resultado da colaboração entre o museu e a Muzak Music. O selo visa dar mais visibilidade aos trabalhos já desenvolvidos em projetos como a Fábrica de Frevo, levando essas produções para plataformas digitais e ampliando sua circulação — do Paço para o mundo.

A estreia do selo será com o EP No Compasso do Frevo, de Rafael Marques e Isadora Melo, composto para a exposição Frevo Vivo. O lançamento nas plataformas digitais ocorreu à meia-noite do dia 12. Para celebrar, no mesmo dia, às 18h, houve uma audição especial no térreo do museu, com acesso gratuito, onde o público pôde ouvir as três faixas que exploram a riqueza rítmica do frevo: Frevo de Rua, Frevo-Canção e Frevo de Bloco. O EP já está disponível para pré-save neste link.

E tem mais novidade por vir: em 29 de novembro, o selo lançará as novas obras produzidas pela edição 2025 do projeto “Fábrica de Frevo”, continuando a missão de difundir e renovar o som do frevo.