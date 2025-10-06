Theatro Cinema Guarany mantém viva e expande cultura pernambucana no Sertão do estado

Espaço tem 103 anos de história e é referência cultural para região, atraindo artistas de diversos locais do país

Theatro Cinema Guarany é um dos principais cartões-postais de Triunfo (Foto: Prefeitura de Triunfo)

Ícone do audiovisual e das artes cênicas no interior de Pernambuco, o Theatro Cinema Guarany é um dos principais cartões-postais de Triunfo, no Sertão do Pajeú. Inaugurado em 1922 e construído pelos irmãos Manoel e Carolino Siqueira Campos, o espaço se tornou referência cultural e turística, atraindo visitantes e artistas ao longo de um século de história.

De arquitetura neoclássica, a edificação de grande porte se destaca no conjunto urbano da cidade e preserva até hoje sua função original de ser palco de arte, cultura e memória. Atualmente, o cinema-teatro é administrado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura (Secult-PE) e da Fundarpe, em parceria com a Prefeitura de Triunfo.

“O Theatro Cinema Guarany traz um impacto muito forte na cultura da cidade e de toda a região. Um fato interessante, que costuma ser contado pelos mais velhos, é a presença dos índios e das peças apresentadas no Guarany, que influenciavam desde o modo de se vestir até a forma de viver a cultura local. Triunfo sempre foi uma cidade marcada pela vida cultural”, destaca Bruno Santa, coordenador administrativo do espaço.

O impacto do Guarany ultrapassa o campo do entretenimento. O espaço exerceu e continua exercendo papel fundamental na formação cultural da cidade e da região. Relatos de moradores mais antigos mostram que as apresentações e encenações influenciavam diretamente nos costumes locais, desde a forma de vestir até o modo de viver a cultura.

Na educação, freiras e frades franciscanos foram responsáveis por aproximar a comunidade das artes, oferecendo oportunidades de contato com o teatro e incentivando novas gerações. Muitos artistas que hoje atuam em Triunfo tiveram sua primeira formação cultural nesse ambiente.

“Na formação educacional do município, as freiras tiveram papel inicial, seguido depois pelos frades franciscanos. O mais importante a destacar é que, junto com essa educação, eles também proporcionavam a oportunidade de conhecer o teatro. Muitos artistas que hoje circulam em Triunfo tiveram essa formação educacional, que promovia não apenas o conhecimento, mas também a valorização da cultura e da arte”, afirma Bruno.

Ao longo dos anos, o Theatro Cinema Guarany passou por reformas e modernizações que garantem sua permanência como espaço. A última grande intervenção estrutural foi entregue em setembro, com foco na acessibilidade e melhorias na infraestrutura. Além disso, manutenções periódicas são realizadas sob orientação do sindicato responsável pela gestão, em parceria com os setores de obras, conservação e patrimônio.

Entre as novidades recentes, estão a instalação de um projetor 4K LED de última geração, um moderno sistema de áudio 100.1 e a implantação de um sistema de climatização. Outro avanço importante foi a instalação de uma plataforma de acessibilidade.

“Atualmente, estamos na fase de instalação do novo sistema de climatização. Durante o período de obras, que fazem parte do investimento do governo, tivemos algumas interrupções, mas desde setembro já retomamos a visitação turística. Isso é importante porque o prédio, além de cinema, também é um patrimônio histórico aberto ao público”, destaca o coordenador do cinema.

Programação e relevância cultural

O Guarany mantém uma programação regular de cinema, de quinta a domingo, e ainda recebe projetos como o CINE SESC, além de mostras e espetáculos de teatro, circo e música.

O espaço também é palco de um dos eventos mais importantes do audiovisual brasileiro, o Festival de Cinema de Triunfo. O festival movimenta a economia local e atrai visitantes de todo o país.