Cantor recifense VT Kebradeira é preso após chamar passageira de "macaca" durante viagem de ônibus
Ele foi acusado de cometer injúria racial contra a passageira que estava sentada ao seu lado
Publicado: 11/11/2025 às 23:02
VT Kebradeira (Reprodução/Redes sociais)
O cantor recifense VT Kebradeira foi preso, nesta terça-feira (11), em um ônibus da empresa Catedral, que ia da cidade de São Paulo para Natal, no Rio Grande do Norte.
Ewerton Cláudio, de 24 anos, conhecido no cenário do brega funk, foi acusado de cometer injúria racial contra a passageira que estava sentada ao seu lado. As informações são do portal Metrópoles.
De acordo com a Polícia Civil, VT Kebradeira embarcou no ônibus em Goiânia, onde havia feito um show, e seguia para a capital potiguar, onde também se apresentaria.
Para a polícia, a vítima contou que os gestos e comentários de cunho sexual começaram a ser feitos após ela concordar em dividir uma coberta com o cantor. Quando ela se afastou, VT Kebradeira passou a ofendê-la de forma racista. “Nem gosto de preta mesmo, sua macaca”, teria dito.
Ao Correio Braziliense, testemunhas afirmaram que, dentro do ônibus, o MC começou a gritar e proferiu as palavras macaca, gorila e crioula para a passageira que estava ao seu lado.
No momento em que tudo aconteceu, o ônibus estava parado na rodoviária de Sobradinho, no Distrito Federal. O motorista do veículo acionou a Polícia Militar e ele foi levado até a 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2), onde VT Kebradeira foi preso em flagrante.
No local, segundo o Correio Braziliense, o MC disse aos agentes que os “pegaria”. Ao ser questionado se estava os ameaçando, ele disse: “Sim, estou”.