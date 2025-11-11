Portal 11/11: Aprenda os significados da data, segundo a Numerologia

De acordo com a numerologia, a data é um "Número Mestre", que representa uma janela cósmica capaz de facilitar a conexão com novas energias

A numerologia interpreta a influência dos números da data de nascimento e do nome de uma pessoa (Pixabay)

A possibilidade de começar um novo ciclo com energias equilibradas, propósito e confiança é possível com o Portal 11/11, que nada mais é do que um 'Número Mestre', ligado à sensibilidade, à expansão da consciência e à criatividade.

Dessa forma, a data costuma ser um momento de reflexão e renovação pessoal, simbolizando uma oportunidade de transformação. Especialistas em astrologia afirmam que o portal é uma espécie de janela cósmica que se abre para facilitar o acesso a novas energias.

Há 12 tipos de portais numerológicos durante o ano, que ocorrem em datas com números repetidos. São eles:

01/01

02/02

03/03

04/04

05/05

06/06

07/07

08/08

09/09

10/10

11/11

12/12

Numerologia

O número 11 é um “Número Mestre”, formado por algarismos repetidos, o que intensifica suas características — uma vez que o número 1 está duplicado.

Início, coragem e ação estão ligados ao número 1, representando pessoas que tomam a frente, são altivas e criam suas próprias oportunidades. Já o 11, considerado o “Mestre Intuitivo”, une a sensibilidade e a liderança do indivíduo de forma mais espiritual e profunda.

Giovanna Antonelli ensina a fazer um ritual poderoso

Na manhã desta terça-feira (11), a atriz Giovanna Antonelli ensinou seus seguidores a fazer um ritual especial para aproveitar o portal. “Hoje o mundo material e espiritual se alinham. O que era invisível começa a se tornar realidade”, inicia a atriz, explicando um pouco sobre a data.

Nas imagens, Giovanna ensina que a prática consiste em escrever: “Eu sou a energia de cocriação” e, logo abaixo, adicionar as palavras “Hoje eu me abro para receber tudo o que o universo tem para mim e o que eu mereço por decreto divino”. Por fim, a pessoa deve registrar seu nome completo e, em seguida, acrescentar: “Obrigada, universo puro”.