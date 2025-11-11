Vocalista Silvânia Aquino anuncia saída do Calcinha Preta após 23 anos

Cantora Silvânia Aquino (Foto: Lucas Morais/Reprodução)

Silvânia Aquino anunciou nesta segunda-feira, 10, que está deixando o Calcinha Preta, após 23 anos na banda. Em texto publicado no Instagram, a cantora agradeceu aos fãs e afirmou que o desligamento ocorreu em comum acordo.

No comunicado, ela destacou a ligação que construiu com o público e com os integrantes. "Foram anos de história, amor, dedicação e música, que me proporcionaram experiências únicas e uma conexão profunda com o meu público", escreveu.

Ela afirmou ainda que a banda foi sua casa artística e que levará essa história consigo: "Durante todos esses anos, a Banda Calcinha Preta foi a minha casa, o lugar onde cresci como artista. E essa história eu carregarei comigo para sempre, com o maior respeito e gratidão".

A cantora também fez questão de agradecer o carinho dos fãs. "Sou imensamente grata por todo amor, apoio e por cada palavra de carinho que recebo. No meu coração só tem amor e a minha eterna gratidão a cada fã, com cada pessoa, a cada amigo, a cada colaborador que somou ao meu lado", afirmou. Para encerrar o comunicado, Silvânia declarou: "A história não para por aqui".

A cantora entrou para o Calcinha Preta no início dos anos 2000 e participou da consolidação nacional do grupo, que se tornou um dos mais conhecidos do forró. Ela havia deixado a banda em 2016, quando iniciou um projeto fora do grupo ao lado de Paulinha Abelha (1978-2022), mas retornou em 2018.

Até o momento, a banda não divulgou detalhes sobre a continuidade da formação ou substituição. Silvânia também não anunciou os próximos passos de sua carreira.

