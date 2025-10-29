Pernambuco inaugura Casa Capiba, novo espaço do Conservatório de Música

Governo inaugura Casa Capiba (Foto: Janaína Pepeu/Secom)

A Casa Capiba, imóvel que passa a integrar o patrimônio do Conservatório Pernambucano de Música (CPM), na Zona Norte do Recife, foi inaugurada nesta quarta-feira (29). O espaço, desapropriado em 2017, foi reformado ao longo de seis meses, com investimento de R$ 750 mil, e será destinado a atividades de formação musical, pesquisa e difusão cultural.

A Casa Capiba passou por obras de acessibilidade e modernização que mantiveram a estrutura original do imóvel. A nova unidade amplia a capacidade do Conservatório, que atende cerca de 1.600 alunos, oferecendo mais espaço para ensaios, apresentações e aulas práticas.

O artista viveu no imóvel até sua morte, em 1997. Reconhecido como um dos principais nomes da música pernambucana, compôs obras que transitam entre o frevo, o samba-canção e o maracatu. Desapropriada em 2017, agora a Casa Capiba será administrada pelo Conservatório Pernambucano de Música, vinculado à Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco.

“Hoje nós estamos inaugurando a Casa Capiba, equipamento do Conservatório Pernambucano de Música e um símbolo de resistência da nossa cultura em meio aos espigões do Recife. Precisamos celebrar a nossa história e legado, e Capiba aqui é homenageado com a devolução desse espaço ao nosso Estado. Nesta casa que foi dele, serão formados novos músicos e novos talentos, passando de geração em geração o que nos faz ser reconhecidos no mundo todo”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Entre os artistas presentes estavam André Rio, Marrom Brasileiro, Getúlio Cavalcanti, Claudionor Germano, Nonô Germano, Maestro Formiga, Nena Queiroga, Ed Carlos, Almir Rouche, Kelly Rosa e Benil, além de Rômulo Menezes, presidente do Galo da Madrugada. Também participaram os secretários Cacau de Paula (Cultura) e Daniel Coelho (Meio Ambiente e Sustentabilidade), e Renata Borba, presidente da Fundarpe.