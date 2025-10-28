'O Agente Secreto' e Wagner Moura são indicados ao Gotham Awards
A cerimônia de entrega do Gotham Awards acontece no dia 1º de dezembro, em Nova York
Publicado: 28/10/2025 às 16:41
Ator Wagner Moura, protagonista de 'O Agente Secreto' (Foto: Divulgação)
Nesta terça-feira, 28, o Gotham Awards, prêmio que reconhece o cinema independente e abre a temporada de premiações em Nova York, divulgou seus indicados.
Entre os candidatos ao prêmio, aparecem o filme brasileiro O Agente Secreto, concorrendo na categoria de Melhor Roteiro Original, e o ator Wagner Moura, que disputa como Melhor Atuação Protagonista.
O longa de Kleber Mendonça Filho foi o selecionado para representar o Brasil no Oscar, sendo apontado por veículos especializados como possível concorrente nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Direção, Melhor Roteiro Original e de Melhor Ator para Wagner Moura.
A lista geral de indicações do Gotham Awards é liderada pelo filme Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson, com seis indicações. O filme estrelado por Leonardo Di Caprio concorre em Melhor Filme; Melhor Direção e Melhor Roteiro Adaptado, para Paul Thomas Anderson; Melhor Atuação Revelação para Chase Infiniti, e Melhor Atuação Coadjuvante, para Benicio Del Toro.
Lista completa de indicados ao Gotham Awards
Melhor Filme
- Bugonia
- A Leste de Wall
- Toque Familiar
- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- Se Eu Tivesse Pernas, Eu Chutaria Você
- Lurker
- Uma Batalha Após a Outra
- Sorry, Baby
- O Testamento de Ann Lee
- Train Dreams
Melhor Filme Internacional
- Foi Apenas um Acidente
- Sem Outra Escolha
- Nouvelle Vague
- Resurrection
- Som do Caos
Melhor Documentário
- A 2000 metros de Andriivka
- BLKNWS: Termos & Condições
- Meus Amigos Indesejáveis: Parte I - Último Ar em Moscou
- A Vizinha Perfeita
- Coloque Sua Alma na Mão e Caminhe
Melhor Diretor
- Mary Bronstein, por Se Eu Tivesse Pernas, Eu Chutaria Você
- Jafar Panahi, por Foi Apenas um Acidente
- Kelly Reichardt, por The Mastermind
- Paul Thomas Anderson, Uma Batalha Após A Outra
- Oliver Laxe, por Sirât
Diretor Revelação
- Constance Tsang, por Blue Sun Palace
- Carson Lund, por Eephus
- Sarah Friedland, por Toque Familiar
- Akinola Davies Jr., por A Sombra do Meu Pai
- Harris Dickinson, por Urchin
Melhor Roteiro Original
- Se Eu Tivesse Pernas, Eu Chutaria Você, Mary Bronstein
- Foi Apenas um Acidente, Jafar Panahi
- O Agente Secreto, Kleber Mendonça Filho
- Sorry, Baby, Eva Victor
- Som do Caos, Louise Peter, Mascha Schilinski
Melhor Roteiro Adaptado
- Sem Outra Escolha, Park Chan-wook, Lee Kyoung-Mi, Jahye Lee, Don McKellar
- Uma Batalha Após a Outra, Paul Thomas Anderson
- Pillion, Harry Lighton
- Preparação para a Próxima Vida, Martyna Majok
- Train Dreams, Clint Bentley, Greg Kwedar
Melhor Atuação Protagonista
- Jessie Buckley, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- Lee Byung-hun, Sem Outra Escolha
- Rose Byrne, Se Eu Tivesse Pernas, Eu Chutaria Você
- Sopé Dìrísù, A Sombra do Meu Pai
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Jennifer Lawrence, Morra Amor
- Wagner Moura, O Agente Secreto
- Josh O’Connor, The Mastermind
- Amanda Seyfried, O Testamento de Ann Lee
- Tessa Thompson, Hedda
Melhor Atuação Coadjuvante
- Benicio Del Toro, Uma Batalha Após A Outra
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor Sentimental
- Indya Moore, Pai Mãe Irmã Irmão
- Wunmi Mosaku, Pecadores
- Adam Sandler, Jay Kelly
- Andrew Scott, Blue Moon
- Alexander Skarsgård, Pillion
- Stellan Skarsgård, Valor Sentimental
- Teyana Taylor, Uma Batalha Após A Outra
Revelação em Atuação
- A$AP Rocky, Céus e Infernos
- Sebiye Behtiyar, Preparação para a Próxima Vida
- Chase Infiniti, Uma Batalha Após A Outra
- Abou Sangaré, História de Souleymane
- Tonatiuh, O Beijo da Mulher-Aranha