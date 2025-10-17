Quem matou Odete Roitman? Pesquisa indica opinião do público

Quem matou Odete Roitman? O grande mistério da novela Vale Tudo, da TV Globo, será revelado nesta sexta-feira (17), no último capítulo da trama.

Debora Bloch como Odete Roitman (Globo/ Beatriz Damy)

De acordo com um levantamento de redes sociais da Quaest, a maioria do público acredita que o assassino da vilã é Marco Aurélio, com 24% das menções até o meio-dia desta sexta-feira (17). Em seguida, aparece Maria de Fátima, com 20% das menções.

Veja as outras porcentagens:

* Celina: 12%;

* Heleninha: 11%;

* César: 10%;

* Raquel: 10%;

* Outro assassino: 10%;

* Odete está viva: 1%

A pesquisa foi feita entre os dias 6 e 17 de outubro de 2025. Foram mapeadas 551 mil citações publicações nas redes sociais X, Instagram, Facebook, Reddit, Tumblr, além do YouTube e sites de notícias.