Quem matou Odete Roitman? Pesquisa indica opinião do público
Quem matou Odete Roitman? O grande mistério da novela Vale Tudo, da TV Globo, será revelado nesta sexta-feira (17), no último capítulo da trama.
Publicado: 17/10/2025 às 20:49
Debora Bloch como Odete Roitman (Globo/ Beatriz Damy)
De acordo com um levantamento de redes sociais da Quaest, a maioria do público acredita que o assassino da vilã é Marco Aurélio, com 24% das menções até o meio-dia desta sexta-feira (17). Em seguida, aparece Maria de Fátima, com 20% das menções.
Veja as outras porcentagens:
* Celina: 12%;
* Heleninha: 11%;
* César: 10%;
* Raquel: 10%;
* Outro assassino: 10%;
* Odete está viva: 1%
A pesquisa foi feita entre os dias 6 e 17 de outubro de 2025. Foram mapeadas 551 mil citações publicações nas redes sociais X, Instagram, Facebook, Reddit, Tumblr, além do YouTube e sites de notícias.