FrevoBook será lançado com 48 obras que celebram o frevo pernambucano

Obra vai celebrar o frevo pernambucano (Divulgação)

O FrevoBook, obra de Climério de Oliveira Santos, Marcos FM e Spok, será lançado nesta sexta-feira (17), às 19h, no Auditório do Conservatório Pernambucano de Música. A programação inclui conversa com o público, apresentação musical dos autores e sessão de autógrafos acompanhada de coffee break.

O show reunirá Spok, Climério de Oliveira (violão) e Marcos FM (baixo e sax tenor), além de um grupo base de baterista, percussionista e guitarrista. Alguns compositores da coletânea também subirão ao palco para apresentações ao lado da banda, finalizando em um momento coletivo de celebração.

Com 48 composições, o livro abrange frevo de rua, frevo-canção e frevo de bloco, reunindo obras de diferentes épocas. As partituras foram transcritas a partir de gravações originais, apresentando melodias cifradas e grades reduzidas para facilitar a execução, além de versão bilíngue e áudio-livro com intérprete de Libras.

Incentivado pelo Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura, o projeto será distribuído gratuitamente. Estruturado em três partes, o FrevoBook aborda a história do frevo, o processo de concepção das partituras e reforça a importância do gênero como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil e da Humanidade.