Exposição imersiva em carreta itinerante chega ao Recife

Exposição segue até o dia 25 nas proximidades do Marco Zero

Exposição OCEANVS (Foto: Divulgação)

O Recife recebe, entre os dias 23 e 25 de setembro, a exposição OCEANVS, apresentada dentro do projeto Farol Viajante, uma carreta adaptada que funciona como sala expositiva. A exposição é realizada na Avenida Alfredo Lisboa, Nº 13.

A experiência gratuita dura cerca de 20 minutos e utiliza projeções em 8K no piso e nas paredes, levando o visitante a um mergulho sensorial no universo da água.

Após a temporada no centro da cidade, a carreta segue para o Parque da Macaxeira, na Zona Norte, onde ficará aberta ao público entre os dias 27 de setembro e 3 de outubro.

O objetivo é provocar uma reflexão sobre a importância da água para a vida humana e para o planeta, reunindo arte digital, música e interatividade.

O Farol Viajante é uma versão itinerante dos centros culturais Farol Santander São Paulo e Farol Santander Porto Alegre, que se consolidaram como espaços de arte e inovação.

