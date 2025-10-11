Morre atriz vencedora do Oscar Diane Keaton aos 79 anos

Atriz vencedora do Oscar e ícone de Hollywood faleceu aos 79 anos na Califórnia; família pede privacidade

A atriz e cineasta Diane Keaton, vencedora do Oscar e uma das personalidades mais admiradas de Hollywood, morreu aos 79 anos. A informação foi divulgada pela revista People neste sábado (11). Segundo a publicação, o falecimento ocorreu na Califórnia e foi confirmado por um porta-voz da família, que pediu discrição neste momento.

Com uma trajetória que atravessou cinco décadas, Keaton marcou gerações com seu talento, humor e estilo inconfundível. Ícone de elegância e originalidade, construiu uma carreira sólida e se tornou uma das artistas mais respeitadas da indústria cinematográfica.

Mãe de dois filhos adotivos — Dexter, de 29 anos, e Duke, de 24 —, a atriz nunca se casou, mas viveu relacionamentos conhecidos com Woody Allen, Warren Beatty e Al Pacino, com quem contracenou em O Poderoso Chefão. Em entrevistas, dizia que a maternidade foi uma decisão refletida, fruto de um desejo amadurecido com o tempo.

Nascida Diane Hall em Los Angeles, em 1946, era a mais velha de quatro irmãos. O pai era engenheiro e a mãe, dona de casa, foi uma de suas maiores referências. “No fundo, ela queria ser uma artista”, contou Keaton à People em 2004.

Apaixonada por arte desde jovem, Diane se mudou para Nova York após concluir os estudos em 1964. Lá, adotou o sobrenome Keaton — em homenagem à mãe — e iniciou a carreira nos palcos da Broadway com o musical Hair, em 1968. Mais tarde, revelou ter enfrentado um período difícil, marcado por distúrbios alimentares.

O grande salto de sua carreira veio nos anos 1970, quando Francis Ford Coppola a escolheu para viver Kay Adams, o par de Michael Corleone (Al Pacino), em O Poderoso Chefão (1972). O sucesso do filme transformou sua vida e abriu caminho para uma série de papéis de destaque nas décadas seguintes.



As informações são do Correio Braziliense.