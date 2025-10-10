° / °
Ramses Marçal destaca o design pernambucano em duas exposições

Peças do artista visual estão na Art.PE e na CasaCor Pernambuco, conectando arte, arquitetura e criação autoral.

Diario de Pernambuco

Publicado: 10/10/2025 às 15:51

Ramses Marçal exibe criações na Art.PE e na CasaCor Pernambuco/Divulgação

O artista visual e designer Ramses Marçal marca presença em dois dos principais eventos da cena criativa do Recife. Na Art.PE – Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco, ele apresenta suas cadeiras Levita, da marca FOGO Design, da qual é diretor criativo, expostas no espaço da loja do MAMAM (Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães).

As criações também podem ser vistas na CasaCor Pernambuco, onde compõem os ambientes assinados pelos arquitetos Diogo Viana, Maria Meira Lins e Luiza Nogueira. As obras reforçam a proposta de Marçal de unir arte, design e arquitetura em composições que valorizam o olhar contemporâneo e autoral pernambucano.

