P. Diddy é absolvido das acusações de tráfico sexual e associação ilícita

Fim do julgamento

(ARQUIVO) O produtor e músico americano Sean "Diddy" Combs posa com o prêmio Global Icon na sala de imprensa durante o MTV Video Music Awards, no Prudential Center, em Newark, Nova Jersey, em 12 de setembro de 2023. Sean "Diddy" Combs foi condenado por um crime federal de prostituição nos EUA em 2 de julho de 2025, mas absolvido de acusações muito mais graves de extorsão e tráfico sexual. (Foto de ANGELA WEISS / AFP) ( AFP)

O júri encarregado de decidir o destino do magnata da música Sean "Diddy" Combs o absolveu das acusações de associação ilícita e tráfico sexual, mas o considerou culpado de tráfico de pessoas para fins sexuais.

Após sete semanas de julgamento e pouco mais de dois dias de deliberações, o porta-voz do júri anunciou seu veredicto ao juiz Arun Subramanian, uma vitória para Combs, de 55 anos, e sua equipe de defesa.

Após chegar a um acordo judicial no dia anterior sobre quatro das cinco acusações — duas por tráfico sexual e duas por tráfico com fins sexuais —, o júri chegou a um veredicto nesta quarta-feira sobre a acusação mais importante, a de associação ilícita, que registrou as maiores divisões.

"Quero que saibam que isso é inspirador para todos nós. Vocês ouviram, trabalharam juntos, estiveram aqui todos os dias, faça chuva ou faça sol. Vocês fizeram isso sem nenhuma recompensa, exceto a que vem com o atendimento ao chamado do serviço público. Isso deve dar esperança a todos", disse o juiz ao júri composto por oito homens e quatro mulheres.

O fundador da Bad Boy Records foi acusado de ser o líder de uma organização criminosa que forçava mulheres a participar de orgias sexuais com profissionais do sexo, o que poderia resultar em prisão perpétua.

Também enfrentou duas acusações de tráfico sexual e duas de tráfico de pessoas para prostituição.

Estas últimas, acusações menores, acarretam uma pena de prisão de 10 anos cada, com um máximo de 20 anos.

A fama de Combs, acompanhado por sua mãe e filhos durante a maior parte do julgamento, sofreu um duro golpe quando sua ex-companheira de 11 anos, a cantora Casandra "Cassie" Ventura, entrou com uma ação judicial acusando-o de estupro e agressão sexual.

O caso foi resolvido extrajudicialmente depois que o magnata da música, que estava detido em uma prisão do Brooklyn desde setembro, pagou 20 milhões de dólares. No entanto, desencadeou uma avalanche de processos civis e, por fim, acusações criminais.

O julgamento de Combs, que durou sete semanas, incluiu depoimentos por vezes perturbadores, assim como milhares de páginas de registros telefônicos, financeiros e audiovisuais.

Combs se declarou inocente das acusações e optou por não depor, uma estratégia de defesa comum nos Estados Unidos. Os advogados não precisam provar a inocência de seus clientes, mas sim lançar dúvidas sobre as acusações da Promotoria entre os membros do júri.