Vídeo: fãs de P. Diddy festejam inocência parcial com óleo de bebê; entenda

Fãs foram para a frente do tribunal (Reprodução)

O rapper Sean Combs, conhecido como P. Diddy, foi considerado culpado por dois dos cinco crimes pelos quais era julgado nesta quarta-feira (2/7), em Nova York. A decisão gerou alívio entre alguns fãs, que comemoraram do lado de fora do tribunal de Lower Manhattan de forma inusitada: com muito óleo de bebê.

O gesto faz referência direta a um dos itens mais polêmicos ligados às acusações contra Diddy. Segundo relatos, o óleo de bebê era indispensável nas festas privadas promovidas pelo rapper, nas quais os crimes sexuais teriam ocorrido. Em março de 2024, durante buscas nas mansões de Combs em Miami e Los Angeles, autoridades apreenderam mais de mil frascos de óleo e lubrificante.

Nas redes sociais, circulam vídeos do momento em que fãs comemoram a absolvição parcial do artista. Em uma das cenas, um apoiador aparece besuntado com óleo de bebê, enquanto outra mulher pula e deixa outro homem jogar o produto em seu corpo.

Les fans de P. Diddy s’aspergent d’huile pour bébé devant le tribunal de New York. (témoins) pic.twitter.com/oZaDLgaLFX — juliette (@juliette1857311) July 2, 2025





