Otto celebra 15 anos de 'Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos' no Teatro do Parque

Cantor pernambucano Otto revisita um dos álbuns mais marcantes de sua carreira, mesclando poesia e sonoridades diversas

Allan Lopes

Publicado: 26/09/2025 às 13:45

Cantor pernambucano Otto (Foto: Divulgação)

O palco do Teatro do Parque recebe, nesta sexta-feira (26), a partir das 20h, o cantor pernambucano Otto em noite especial que marca os 15 anos do disco “Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos”. Com sua mistura única de poesia e sonoridades múltiplas, Otto revisita um dos álbuns mais marcantes de sua carreira, uma obra que ecoa metamorfoses e afetos, do íntimo ao coletivo.

O show promete mergulhar o público em memórias e canções que resistem ao tempo, reafirmando o artista como um dos nomes mais inventivos da música brasileira contemporânea.

