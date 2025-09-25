A Fazenda 17: enquete aponta votação acirrada na primeira roça
O resultado da primeira roça da temporada será anunciado durante o programa ao vivo, que começa às 22h30
Publicado: 25/09/2025 às 11:02
Carol Lekker, Gabily e Fabiano Moraes disputam primeira roça de A Fazenda 17 (Divulgação/Record)
A primeira roça de A Fazenda 17 está formada. Os peões que estão na berlinda são: Fabiano Moraes, Gabily e Carol Lekker.
De acordo com enquete do portal Uol, Fabiano Moraes deixará o programa, recebendo apenas 29,93% dos votos do público, que deve escolher quem deseja manter no programa.
A favorita na primeira disputa da temporada, segundo a pesquisa, é Carol Lekker, que recebeu 35,22% dos votos. Logo atrás vem Gabily, com 34,85%.
1- Carol Lekker: 35,22%
2- Gabily: 34,85%
3- Fabiano Moraes: 29,93%
É válido destacar que a enquete do Uol não possui relação com a votação oficial, que acontece no R7.com.
Que horas sai o resultado da roça em A Fazenda 17?
O resultado da primeira roça da temporada será anunciado durante o programa ao vivo, que começa às 22h30, após a exibição da sétima temporada de ‘Reis - O Pecado’.