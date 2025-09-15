A Fazenda 17: lista de participantes vazada tem Guilherme Boury e Dudu Camargo
Horas antes da estreia oficial a nova temporada do reality show A Fazenda teve imagens vazadas nas redes sociais.
Publicado: 15/09/2025 às 13:54
A Fazenda 17 terá apresentação de Adriane Galisteu (Reprodução/Redes Sociais)
Horas antes da estreia oficial, marcada para a noite desta segunda-feira (15), a nova temporada do reality show A Fazenda teve imagens vazadas nas redes sociais.
Os vazamentos revelaram parte do elenco de “A Fazenda 17”, antecipando a confirmação feita horas depois durante uma coletiva de imprensa promovida pela Record TV.
Entre os nomes vazados estão figuras conhecidas da televisão, música e internet. Dentre eles, estão:
Dudu Camargo – ex-apresentador de telejornal e personalidade polêmica
Fernando Sampaio – ator
Gaby Spanic – atriz venezuelana conhecida por protagonizar novelas de sucesso
Guilherme Boury – ator e ex-chiquititas
Luiz Otávio Mesquita – influenciador digital
Nizam Hayek – ex-participante do BBB 23
Rayane Figliuzzi – modelo e ex-Miss
Toninho Tornado – humorista e ator
Com apresentação de Adriane Galisteu e previsão de 95 episódios, o reality rural terá ao todo, 26 participantes na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões, sendo 24 peões oficialmente anunciados e dois "infiltrados", que fazem parte de uma nova dinâmica do jogo. O elenco completo deverá ser revelado ao longo da semana.