A Fazenda 17: lista de participantes vazada tem Guilherme Boury e Dudu Camargo

A Fazenda 17 terá apresentação de Adriane Galisteu (Reprodução/Redes Sociais)

Horas antes da estreia oficial, marcada para a noite desta segunda-feira (15), a nova temporada do reality show A Fazenda teve imagens vazadas nas redes sociais.

Os vazamentos revelaram parte do elenco de “A Fazenda 17”, antecipando a confirmação feita horas depois durante uma coletiva de imprensa promovida pela Record TV.

Entre os nomes vazados estão figuras conhecidas da televisão, música e internet. Dentre eles, estão:

Dudu Camargo – ex-apresentador de telejornal e personalidade polêmica

Fernando Sampaio – ator

Gaby Spanic – atriz venezuelana conhecida por protagonizar novelas de sucesso

Guilherme Boury – ator e ex-chiquititas

Luiz Otávio Mesquita – influenciador digital

Nizam Hayek – ex-participante do BBB 23

Rayane Figliuzzi – modelo e ex-Miss

Toninho Tornado – humorista e ator

Com apresentação de Adriane Galisteu e previsão de 95 episódios, o reality rural terá ao todo, 26 participantes na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões, sendo 24 peões oficialmente anunciados e dois "infiltrados", que fazem parte de uma nova dinâmica do jogo. O elenco completo deverá ser revelado ao longo da semana.