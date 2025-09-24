Como fazer a trend da foto studio do Gemini? Veja o passo a passo

Depois da febre da foto Polaroid, chegou a vez da foto studio ganhar o coração da internet

Foto studio gerada no Gemini (Reprodução)

Com a ajuda da Inteligência Artificial (IA) Gemini, do Google, usuários estão transformando selfies simples em retratos profissionais.

Veja a seguir como fazer a sua:

1- Acesse o Google Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana)

2- Escolha uma imagem e cole o prompt abaixo:

Retrato pessoal de alta gama, ultra realista da pessoa na foto fornecida, preservando sua fisionomia, idade aparente, gênero, tom de pele, cabelo, olhos e expressão únicos.



Negativos: Não distorcer traços, sem mudanças de idade ou gênero, sem pele plástica, sem roupas inventadas (salvo o fallback indicado), sem dedos extras ou ausentes, sem ruído, sem textos nem marcas d’água. Texturas de pele, cabelo e tecido fotorealistas.



Sujeito principal (edite para as suas características): Uma mulher com cabelo solto e levemente desalinhado, de tonalidade castanho-escuro. O cabelo é intensamente iluminado por trás, criando um halo dourado luminoso que contrasta fortemente com o tundo escuro.



Expressão e pose: Ela gira o rosto em direção à câmera, com o olhar direto mas parcialmente coberto por sombras. Sua boca está levemente entreaberta, acrescentando um ar expressivo e íntimo à imagem. A peça de roupa, uma blusa preta gola alta, sugerem um retrato artístico.



Iluminação: Contraluz muito forte e quente, provavelmente com um gel amarelo/laranja, que envolve o contorno do cabelo. Uma fonte secundária fria (luz azul/verde) ilumina o rosto e parte do ombro, criando um contraste de cores complementares (quente no cabelo, frio na pele). O fundo é totalmente escuro, isolando completamente a modelo e destacando os brilhos da sua cabeleira.



Cor e atmosfera: A imagem explora um esquema bicolor quente-frio. O resultado é dramático, cinematográfico e com um toque etéreo.



Lente: Lente fixa (prime), entre 50mm e 85mm em formato full frame. Isso se deduz pela suave compressão do rosto e dos ombros, típica de lentes de retrato. Abertura ampla (f/1.4 - f/2.8).



Estilo fotográfico: Retrato artístico com forte intenção dramática.

