Lista: o legado do gênero Hack-and-slash

Com a chegada de Lost Soul Aside, revisite os jogos que definiram o ritmo, a fluidez e a espetacularidade de um dos gêneros mais amados dos games; confira a lista

Screenshot de Lost Soul Aside (Divulgação/SIE)

O lançamento de Lost Soul Aside, no último mês de agosto, não é apenas a estreia de um novo RPG de ação, mas um tributo à adrenalina e ao estilo que definem o gênero hack-and-slash.

Com seu combate ultrarrápido e combos visuais, o game chega para se juntar aos títulos que transformaram a arte do combate em um verdadeiro balé da destruição.

O sucesso da demo gratuita mostrou que a busca por uma experiência fluida e desafiadora por parte dos amantes desse estilo continua mais viva do que nunca e nada melhor do que usá-lo como gancho para lembrar as obras que cimentaram o legado desse gênero, especialmente no PlayStation, responsável pelo lançamento do Lost Soul Aside.

A jornada do hack-and-slash no console da Sony é marcada por figuras icônicas e mecânicas que se tornaram referência.

Confira a lista de títulos e franquias que marcaram gerações e foram importantes para o desenvolvimento do gênero ao longo do tempo. São jogos que popularizaram o gênero, e também estabeleceram as bases para tudo que viria depois.

1. Devil May Cry

É impossível falar sobre esse gênero sem reverenciar a franquia Devil May Cry, conhecida por ser a grande mãe deste estilo. Em 2001, o primeiro jogo nos apresentou a Dante, um caçador de demônios com uma atitude irreverente e um combate tão estiloso que redefiniu tudo o que era possível até então, em um jogo de ação 3D. A série estabeleceu a essência do gênero – a importância da criatividade na luta e a liberdade de desencadear golpes de maneira cinematográfica.

2. God of War

Outro gigante que elevou o gênero a um patamar bem acima do esperado na época, foi God of War. A saga de Kratos, iniciada em 2005, trocou a elegância por uma brutalidade a uma escala nunca antes vista. Os jogos clássicos da série são a prova de que o hack-and-slash pode contar histórias grandiosas, com combates contra chefes gigantescos e uma narrativa de vingança que se tornou um marco na história dos games. Kratos nos mostrou que o gênero não era apenas sobre combos, mas sobre a intensidade de cada golpe.

3. NieR: Automata

Além desses titãs, o PlayStation foi palco para outros clássicos indispensáveis. A franquia NieR: Automata, por exemplo, revitalizou o gênero hack and slash ao mesclá-lo com elementos de RPG e uma narrativa filosófica profunda. O jogo se destacou por seu sistema de combate fluído e versátil, que permitia alternar instantaneamente entre armas de curto e longo alcance, além de incorporar seções de tiro (shoot 'em up) e até mesmo de plataforma.

4. Bayonetta

Com sua chegada, Bayonetta trouxe uma nova fluidez e estilo ao gênero Hack-and-slash no PlayStation, que até então era dominado por séries como Devil May Cry e God of War. O jogo se destacou por seu combate extremamente rápido e elegante, com mecânicas de esquiva precisas, conhecidas como Witch Time, que permitiam ao jogador desacelerar o tempo e contra-atacar com combos devastadores. Essa ênfase na habilidade do jogador e na coreografia visual das batalhas elevou o padrão, incentivando outros desenvolvedores a explorarem sistemas de combate mais profundos e estilizados, contribuindo diretamente para a evolução do gênero na plataforma da Sony.

5. Metal Gear Rising: Revengeance

Com sua chegada ao PlayStation 3, a série Metal Gear redefiniu o gênero hack and slash com o lançamento de Metal Gear Rising: Revengeance. Desenvolvido pela PlatinumGames, o jogo se diferenciou completamente do estilo de furtividade da franquia principal, focando em um combate de ação frenético e estilizado. A grande inovação foi o sistema de "Blade Mode" ou "Zandatsu", que permitia aos jogadores fatiar os inimigos em inúmeros pedaços com uma precisão cirúrgica, criando um fluxo de combate único e altamente gratificante. Essa mecânica, combinada com batalhas épicas e uma trilha sonora de rock pesado, mostrou que um jogo de ação poderia ser não apenas rápido, mas também tecnicamente refinado, elevando o padrão para a fluidez e a espetacularidade no gênero.