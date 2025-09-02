° / °
DYING LIGHT

'Dying Light: The Beast': veja requerimento para PCs e laptops

Techland revelou quão poderosa sua máquina deve ser para rodar o game.

Antônio Gois

Publicado: 02/09/2025 às 16:49

Gameplay de Dying Light: The Beast/Techland/Divulgação

Gameplay de Dying Light: The Beast (Techland/Divulgação)

A Techland revelou, nesta terça-feira (2) os requerimentos de Dying Light: The Beast para PCs e laptops. Com essas informações, os jogadores podem ter uma ideia do que esperar para o lançamento do título.

Nos PC's, a Techland apresenta quatro níveis de requerimentos: Mínimo, Recomendado, Alta e Ultra.

Mínimo

Desempenho: 1080p 30fps

Configurações gráficas: Baixa

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT / Intel Arc A750

Memória da GPU: 6GB

CPU: Intel i5 - 13400F / AMD Ryzen 7 5800F

RAM: 16GB

Sistema Operacional: Windows 10 ou superior

Armazenamento: 70 GB SSD

Recomendado

Desempenho: 1440p 60fps

Configurações gráficas: Média

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070 TI / AMD Radeon RX 6750 XT / Intel Arc B580

Memória da GPU: 8GB

CPU: Intel i5-13400F / AMD Ryzen 7 7700

RAM: 16GB

Sistema Operacional: Windows 10 ou superior

Armazenamento: 70 GB SSD

Alta

Desempenho: 4k 60fps

Configurações gráficas: Alta

GPU: NVIDIA GeForce RTX 4070 TI / AMD Radeon RX 7900 GRE

Memória da GPU: 12GB

CPU: Intel i5-13700K / AMD Ryzen 9 7800 X3D

RAM: 32GB

Sistema Operacional: Windows 10 ou superior

Armazenamento: 70 GB SSD

Ultra

Desempenho: 4k 60fps

Configurações gráficas: Ultra (RT com gerador de quadros)

GPU: NVIDIA GeForce RTX 5070 / AMD Radeon RX 9070 / Intel Arc B580

Memória da GPU: 12GB

CPU: Intel i9-14900K / AMD Ryzen 9 7950 X3D

RAM: 32GB

Sistema Operacional: Windows 10 ou superior

Armazenamento: 70 GB SSD

Especificações - Techland/Divulgação
Especificações (crédito: Techland/Divulgação)

Entre as tecnologias suportadas pelo jogo estão: iluminação e reflexos globais com Ray-tracing, suporte a resolução Ultra-Wide, upscaler e gerador de quadros: Intel XeSS 2, NVIDIA DLSS 4 & AMD FSR 3.1 & 4 (a última opção para dispositivos selecionados) e timização de Latência: Nvidia Reflex 2, AMD AntiLag 2 e Intel Xe Low Latency.

Para laptop, os requerimentos são divididos em três níveis: Mínimo, Recomendado e Alto.

Mínimo

Performance: 1080p 30fps

Configurações gráficas: Baixa

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3050 80W+ Laptop / AMD Ryzen AI 7 350 - 360 / Intel Core Ultra 7 258V com Arc 140V

Memória da GPU: 6GB

CPU: Intel Core i5-12450H / AMD Ryzen 5 6600H / Intel Core Ultra 7 258V com Arc 140V

RAM: 16GB

Sistema Operacional: Windows 10 ou superior

Armazenamento: 70 GB SSD

Recomendado

Performance: 1080p 60fps

Configurações gráficas: Médio

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop / AMD Ryzen AI 9 370

Memória da GPU: 8GB

CPU: Intel Core i7-12700H / AMD Ryzen 7 6800H

RAM: 16GB

Sistema Operacional: Windows 10 ou superior

Armazenamento: 70 GB SSD

Alto

Performance: 1440p 60fps

Configurações gráficas: Alto

GPU: NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop / AMD Ryzen AI Max+ 395

Memória da GPU: 8GB

CPU: Intel Core i7-14700HX / AMD Ryzen 9 8940HX

RAM: 32GB

Sistema Operacional: Windows 10 ou superior

Armazenamento: 70 GB SSD

Especificações - Techland/Divulgação
Especificações (crédito: Techland/Divulgação)

 

dying light , laptop , pc , requerimento , the beat
