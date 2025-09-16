Com 'O Agente Secreto', Recife entra oficialmente na corrida do Oscar

Suzy Lopes, Fafá Dantas e Geane Albuquerque em cena com Wagner Moura (Foto: Cinemascopio)

As ruas brasileiras clamaram — e os clarins pernambucanos também. Após uma semana de extraordinária repercussão nacional e internacional, O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, foi anunciado pela Comissão de Seleção da Academia Brasileira de Cinema como representante brasileiro na disputa pelo Oscar 2026 na categoria de Melhor Filme Internacional, a mesma em que o país foi vitorioso pela primeira vez na história, com Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, em março deste ano.

O thriller protagonizado por Wagner Moura e ambientado em 1977 é um fenômeno desde que cruzou o tapete vermelho do Festival de Cannes em maio, embalado pelo frevo da Orquestra Popular do Recife e pela energia dos Guerreiros do Passo. Lá, os prêmios de Melhor Direção e Melhor Interpretação Masculina, além do reconhecimento da Federação Internacional de Críticos de Cinema (Fipresci), foram apenas o começo de uma trajetória que colocaria novamente o Recife — em suas memórias, paranoias, sonoridades, carnavais e fantasias — no mapa cinematográfico mundial, como ressaltou a atriz Fernanda Torres em sua postagem de apoio.

Já esperada pela imprensa e pelo público dado o tamanho do alcance conquistado pelo longa pernambucano, a divulgação dá continuidade a um mês festivo para O Agente Secreto, que fez sua estreia em solo tupiniquim na quarta-feira, dia 10, através do pouso obrigatório no Recife, com sessões simultâneas no Teatro do Parque e no Cinema São Luiz (que foi set importante na ficção).

As exibições na capital foram descritas pelo cineasta como inegociáveis desde o começo, sobretudo levando em conta a importância que a obra tem no cenário do audiovisual da cidade — travestida de setentista durante as gravações em uma inédita escala de produção.

O filme seguiu para a abertura do 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, na última sexta, dia 12, conquistando uma nova onda de elogios e aumentando a expectativa dos demais festivais que aguardam para recebê-lo, antes da sua grande estreia no circuito comercial, marcada para 6 de novembro.

Enquanto isso, a mídia estrangeira segue exaltando o potencial de O Agente Secreto de ir cada vez mais longe. Com passagens aclamadas pelo Festival de Cinema de Telluride e pelo Festival Internacional de Cinema de Toronto, vitrines clássicas da temporada de premiações de Hollywood, algumas das principais publicações de especialistas, como a Variety, a posicionaram não apenas o filme como aposta forte em uma das cinco vagas internacionais como também Wagner Moura na categoria de Melhor Ator e ainda Tânia Maria (atriz revelação de 78 anos que rouba a cena no papel de Dona Sebastiana e que está atualmente em cartaz com Seu Cavalcanti), como possibilidade para Melhor Atriz Coadjuvante.

Com o suporte da Neon, mesma distribuidora dos últimos seis vencedores da Palma de Ouro e de dois recentes vencedores do Oscar de Melhor Filme, Parasita e Anora, Kleber Mendonça Filho embarca, oficialmente, em uma intensa campanha de divulgação de O Agente Secreto pelo mundo. A emoção indescritível do recifense em reconhecer seus cenários e sotaques na telona de uma superprodução anseia, agora, pela sensação épica de chegar no tapete vermelho do Oscar. E o clima de folia já vai se formando.