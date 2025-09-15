O Agente Secreto: filme de diretor de PE é uma das apostas do Brasil para Oscar

O longa fez sua estreia mundial no Festival de Cannes, em maio, e saiu com dois prêmios importantes: o de Melhor Diretor, para Kleber Mendonça Filho, e o de Melhor Ator, para Wagner Moura

O filme rendeu o prêmio de melhor diretor para Kleber Mendonça Filho e melhor ator para Wagner Moura (Foto: Reprodução)

A Academia Brasileira de Cinema anunciou, nesta segunda-feira (15), a escolha do longa “O Agente Secreto”, dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho, como representante oficial do Brasil na disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2026.

Estrelado por Wagner Moura, o filme pernambucano agora segue para a avaliação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, que divulgará os 15 pré-selecionados em 16 de dezembro.

Os finalistas só serão conhecidos em 22 de janeiro, quando sairá a lista completa dos indicados à maior premiação do cinema mundial.



A escolha foi feita por uma comissão de 15 membros da Academia Brasileira de Cinema, entre eles os atores Lázaro Ramos e Marcelo Serrado.

O anúncio ocorreu no mesmo dia da reunião que definiu o título, que concorria com outros cinco filmes brasileiros: Baby (Marcelo Caetano), Kasa Branca (Luciano Vidigal), Manas (Marianna Brennand), O Último Azul (Gabriel Mascaro) e Oeste Outra Vez (Érico Rassi).



A indicação de O Agente Secreto confirma o bom momento do cinema brasileiro. O longa teve sua estreia mundial no Festival de Cannes, em maio, em uma exibição marcada pela presença inédita do frevo no tapete vermelho francês. De lá, saiu consagrado prêmios, incluindo os de Melhor Diretor para Kleber Mendonça Filho e de Melhor Ator para Wagner Moura.



Em agosto, o filme voltou a ser destaque internacional ao conquistar os prêmios de Melhor Filme do Júri Oficial e de Melhor Filme da Crítica Internacional no Festival de Cine de Lima, reforçando sua trajetória de reconhecimento fora do país.



Para o diretor Kleber Mendonça Filho, a escolha é um incentivo a mais para a campanha internacional: “A campanha de O Agente Secreto para a temporada de prêmios começou em maio, no Festival de Cannes. Agora, continua mais forte do que nunca”, declarou.



A seleção também reflete um ano de visibilidade para o cinema nacional no exterior. Além do impacto de O Agente Secreto, produções brasileiras têm ocupado espaços importantes em festivais internacionais.