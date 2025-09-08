DJ Nadejda se apresenta no Festival Mimo, em Olinda

(Divulgação)

Após sete anos sem edições na cidade, o Festival Mimo (a Mostra Internacional de Música de Olinda) retorna a Olinda entre os dias 12 e 14 de setembro, com uma programação que reúne grandes nomes da música brasileira e internacional. Quem abre a temporada de shows da retomada é a DJ e produtora pernambucana Nadejda, no dia 12 de setembro, sexta-feira, às 18h, na Praça de São Pedro, no Carmo.

Nadejda tem mais de uma década de trajetória e é fundadora da MaddaM Music, iniciativa promissora que atua como selo, produtora artística e escola de discotecagem. Sua pesquisa musical inovadora e autoral valoriza o protagonismo de mulheres, juventudes periféricas e pessoas LGBTQIAPN+, conectando política, cultura e dança em sets que são verdadeiras experiências coletivas.

A artista sobe ao palco da Praça de São Pedro às 18h, abrindo os concertos de grandes nomes nacionais e estrangeiros, como é o caso de Edu Lobo, Cordel do Fogo Encantado, Amaro Freitas, Hamilton de Holanda, Lionel Suarez e a artista francesa Anne Paceo.

Nos últimos dias, Nadejda marcou presença em palcos de destaque. No dia 6 de setembro, foi a responsável por abrir e encerrar a noite de shows de Criolo, Iza e Tiago Iorc no Festival Pernambuco Meu País, em Caruaru, e também embalou o público do Trama Moda Pernambuco, evento que reuniu desfiles, negócios e cultura no Recife, entre os dias 07 e 10 de setembro.

“O MIMO sempre foi um festival muito especial por unir música, patrimônio e memória cultural. Estar de volta ao palco da Praça de São Pedro nesse retorno histórico é uma grande honra e também uma forma de reafirmar a diversidade e a potência da música feita em Pernambuco”, destaca Nadejda.

O Festival Mimo 2025 acontece em locais históricos de Olinda, como a Igreja da Sé, o Seminário de Olinda, o Convento São Francisco e a Praça do Carmo. Além dos shows gratuitos, a programação inclui mostra de cinema, workshops e rodas de conversa, consolidando o evento como um dos mais importantes encontros de música e cultura do Brasil.