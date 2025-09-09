Fernando Dourado Filho participa de bate-papo literário no Recife
Escritor pernambucano vai conversar sobre memória, identidade e carreira internacional nesta terça-feira (9)
Publicado: 09/09/2025 às 15:31
O pernambucano participa de um bate-papo hoje à noite (Divulgação)
O escritor pernambucano Fernando Dourado Filho será o convidado do Clube de Leitura da AABB Recife que acontece nesta terça-feira (9), às 19h30, nas Graças. O encontro, com entrada gratuita, reunirá leitores e admiradores de sua obra para um bate-papo sobre literatura e trajetória internacional.
Autor de O Halo Âmbar e A Viagem Imóvel, Dourado tem se destacado pela forma como aborda a memória, identidade e experiências globais. Seu livro O Halo Âmbar será publicado em 2026 em polonês, húngaro, tcheco e alemão, ampliando o alcance de sua obra no exterior.
Natural de Garanhuns e radicado em São Paulo, o escritor acumula viagens por mais de 150 países e fluência em seis idiomas. Recentemente, ele participou do programa Conversa com Bial, ampliando sua visibilidade nacional.