Pré-selecionados para representar Brasil no Oscar são divulgados
Academia Brasileira de Cinema divulga seis filmes finalistas para representar o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2026
Publicado: 08/09/2025 às 15:44
'O Agente Secreto' é um dos pré-selecionados pela Academia Brasileira de Cinemea (Foto: Victor Jucá)
Foi divulgada nesta segunda (8) a shortlist com os seis filmes pré-selecionados para concorrer ao Oscar 2026 na categoria de Melhor Filme Internacional.
Os títulos são: Baby, de Marcelo Caetano; Kasa Branca, de Luciano Vidigal; Manas, de Marianna Brennand; O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho; O Último Azul, de Gabriel Mascaro; e Oeste Outra Vez, de Erico Rassi. Ao todo, 16 trabalhos foram inscritos e habilitados para concorrer à vaga.
No dia 15, próxima segunda, será anunciado o longa escolhido pela comissão de seleção (cujo nome dos participantes só será revelado após o anúncio) para disputar pela vaga.