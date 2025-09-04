Warner lança trailer e pôster da adaptação de "Morro dos Ventos Uivantes"

"O Morro dos Ventos Uivantes" tem previsão de estreia para fevereiro de 2026

Morro dos Ventos Uivantes, com Margot Robbie e Jacob Elordi (Foto: Divulgação)

A Warner Bros. Pictures revelou a primeira imagem oficial e o trailer da nova adaptação cinematográfica de “O Morro dos Ventos Uivantes”. Sob a direção de Emerald Fennell, vencedora do Oscar de Melhor Roteiro por Bela Vingança (2021), o filme traz no elenco principal os aclamados Margot Robbie (Barbie, Eu, Tonya) e Jacob Elordi (Saltburn, Priscilla, Euphoria). Com estreia prevista para fevereiro de 2026, a produção promete dar vida ao clássico literário com uma abordagem contemporânea e visceral.

No trailer, o público é convidado a mergulhar na releitura ousada e subversiva da cineasta Emerald Fennell, com produção de Margot Robbie, sob um olhar moderno. O filme revive o romance obsessivo e arrebatador que definiu gerações, destacando uma paixão provocante, inebriante e profundamente romântica do casal protagonista. A atmosfera intensa é potencializada por uma trilha sonora hipnotizante de Charli xcx, que envolve cenas impactantes, revelando de forma crua e visceral os contornos da complexa relação entre Catherine e Heathcliff.

Sobre o filme

Da Warner Bros. Pictures e da cineasta vencedora do Oscar e do BAFTA, Emerald Fennell, chega “O Morro dos Ventos Uivantes”, estrelado pela indicada ao Oscar e ao BAFTA Margot Robbie, ao lado do indicado ao BAFTA Jacob Elordi.

O filme também conta com a indicada ao Oscar Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, o vencedor do BAFTA Martin Clunes e Ewan Mitchell.

Fennell dirige a partir de seu próprio roteiro. Os produtores são o indicado ao Oscar e vencedor do BAFTA Josey McNamara, Fennell e Robbie. Sara Desmond e o indicado ao Oscar Tom Ackerley assinam a produção executiva.

Warner Bros. Pictures e MRC apresentam uma produção da Lie Still & LuckyChap Entertainment, um filme de Emerald Fennell, “O MORRO DOS VENTOS UIVANTES”. Distribuído pela Warner Bros. Pictures, o filme chega aos cinemas em todo o país em 13 de fevereiro de 2026.