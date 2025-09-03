Cordel do Fogo Encantado retorna aos palcos em setembro

Banda pernambucana Cordel do Fogo Encantado anuncia show de retomada no próximo dia 12 de setembro, dentro da programação do Mimo Festival, em Olinda

(Foto: José de Holanda)

A banda pernambucana Cordel do Fogo Encantado retorna aos palcos no próximo dia 12 de setembro, dentro da programação do Mimo Festival, que também celebra seu retorno às ruas, igrejas, ladeiras e aplausos de Olinda, após sete anos de hiato.

Os músicos José Paes de Lira (voz e poesia), Clayton Barros (violão), Emerson Calado (bateria), Rafa Almeida e Nego Henrique (tambores) prometem uma nova história para a aclamada banda, que estreia agora sua terceira temporada nos palcos, desde os primeiros espetáculos, ainda teatrais, no árido e também solo de Arcoverde, cidade situada no Sertão pernambucano, onde o grupo brotou, no final da década de 1990.

Cada vez mais interessados nas reflexões sobre os diálogos entre luz e som, poesia e desenho, forma e conteúdo, Lira e seus parceiros de Cordel subirão de novo aos palcos com a missão de fazer da palavra a célula musical e criativa a partir da qual o organismo inteiro da banda se expressa e movimenta para celebrar e percorrer os novos caminhos que começam agora.

“Usaremos muitas palavras nas projeções, que revelam e confirmam, na verdade, nosso compromisso de sempre com a literatura. Está no nome da banda: Cordel. Por isso assumimos e mergulhamos nessa investigação. Voltamos fazendo esse forte estudo com as palavras, sua forma e materialidade, textura e cor. O nome do show veio daí", revela Lira.

Para matar as saudades de seus públicos e dos palcos do Mimo, o Cordel anuncia um repertório com mais de 20 músicas, entre novidades e grandes sucessos, como Stanley, Pra Cima Deles e o hino sertanejo Chover.

“Vamos trazer músicas desde o primeiro disco, passar por todos eles. Mas o foco agora é uma nova história, uma nova narrativa, que vai servir de fábrica para um futuro disco da banda. A gente sempre usou o palco e a relação com o público para construir novos capítulos. Sempre foi no palco que a gente amadureceu”, avisa Lirinha, que vem se despedindo aos poucos dos diminutivos da estreia para assumir a nova alcunha de Lira.