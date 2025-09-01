Por que William Bonner vai sair do Jornal Nacional
O âncora deixará o JN após 29 anos como apresentador e 26 anos acumulando também a função de editor-chefe
Publicado: 01/09/2025 às 19:06
William Bonner (Globo/João Miguel Júnior)
A Globo anunciou nesta segunda-feira (1º) que William Bonner deixará o Jornal Nacional em novembro após 29 anos como apresentador e 26 anos acumulando também a função de editor-chefe.
De acordo com Bonner, a decisão, que começou a ser tomada em 2020, durante a pandemia de Covid-19, é puramente pessoal.
"São 29 anos e quatro meses de JN. Exatos 26 anos como chefe da equipe de editores, comandando reuniões, avaliando pautas, planejando edições, apresentando as notícias a milhões. Nesse período, tornei-me pai, vi minhas crianças acharem que se tornaram adultos. Mudaram de endereço, até de país", disse o jornalista.
A partir de 2026, Bonner apresentará o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg. Segundo ele, apresentar o programa era um desejo antigo.
"Ser recebido pelo Globo Repórter me deixa honrado e gratíssimo. Todos os meus amigos me ouviram falar do sonho de integrar essa equipe quando pudesse deixar o JN. De todos os programas do jornalismo já existentes quando cheguei à Globo, é o único em que nunca atuei, nem interinamente, em 39 anos. Lembro quando a Sandra Annenberg chegou lá. Amiga de décadas, cúmplice do meu sonho, que era dela também, Sandra me mandou mensagem carinhosa: ‘Cheguei antes, amigo. Te espero aqui!’ Ano que vem, estaremos juntos por lá", conta Bonner.
William também comentou sobre César Tralli assumir seu posto no Jornal Nacional.
"O Tralli receberá o carinho e o apoio merecidíssimo que o time do JN sabe compartilhar. E terei prazer de continuar colhendo até lá", afirma William Bonner.