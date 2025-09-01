Mostra de Cinema Experimental chega ao Centro Cultural MHM

Cineasta francês Jean-Michel Bouhours é homenageado pela Mostra de Cinema Experimental, que começa nesta segunda (1º)

(Divulgação)

Concebido como um equipamento voltado ao desenvolvimento humano aliado à cultura, arte, lazer e gastronomia, o Centro Cultural Instituto Marcos Hacker de Melo recebe nesta segunda-feira (1º), a Mostra de Cinema Experimental Jean-Michel Bouhours.

Realizada pelo 3emeio, com coordenação geral de Liana Vila Nova, a exibição acontece no Teatro/auditório do MHM, às 19h, em Boa Viagem. A entrada é gratuita e sujeita à lotação do espaço com capacidade para até 100 pessoas.

Dedicada ao cineasta francês Jean-Michel Bouhours, a mostra apresenta seis filmes produzidos entre 1976 e 2025. A seleção conta com a curadoria do crítico, professor e cineasta experimental Yann Beauvais, referência internacional na difusão e reflexão sobre o cinema experimental. Dentre os filmes exibidos estão: Chronographies (1982), Vagues à Collioure (1991), Chantilly Revisited (1976–2020), Estrellas en el Albaicin (2022–23), Imagens encontradas de Alice (2024) e Inyiak (2025).

Cineasta, curador e historiador da arte, Jean é mestre em cinema pela Universidade de Paris VIII- Vincennes, foi cofundador da Paris Films Coop em 1976 e membro do conselho da Light Cone (2008–2016). Atuou como responsável pelos programas de cinema do Centre Pompidou, onde se tornou o primeiro curador de cinema e depois chefe do departamento de cinema (1992–2003).

Entre 2003 e 2008, ele dirigiu o Nouveau Musée National de Monaco. De 2008 a 2017 foi curador-chefe das coleções modernas do Centre Pompidou. Desde então atua como curador e pesquisador independente.