Anderson Neiff fala sobre acidente envolvendo seu Porsche: "Tem muta gaia pra botar ainda"

O cantor Anderson Neiff usou as redes sociais pra esclarecer que não estava no carro no momento do acidente e que ninguém ficou ferido.

No carnaval de 2025, Anderson Neiff se destacou com o sucesso da música "Tua ex uma delícia". (Reprodução/Redes Sociais)

Na noite do último domingo (17), o cantor Anderson Neiff usou as redes sociais para dizer que está bem e tranquilizar seus fãs após boatos de que teria sofrido um acidente. As especulações começaram na tarde do mesmo dia, quando começaram a circular imagens do seu carro, um modelo Porsche, amassado após colisão com um poste da BR-232, em trecho que liga Recife a Parnamirim.

"Tô vivo", começou Neiff, esclarecendo que não estava no veículo. De acordo com o relato do cantor nos stories do Instagram, seu segurança estava usando o automóvel para ir buscá-lo, quando pegou uma aquaplanagem e perdeu o controle da direção. Porém, não houve feridos envolvidos no acidente.

Em seguida, Neiff ironizou os comentários deixados por internautas nas páginas que repercutiram o acidente nas redes sociais. “Menina, então quer dizer que se eu morresse os comentários iam ser esses? Então eu vou ser pior. Tô vivo. Você tá pobre comentando nas páginas”, declarou. “Tem muita gaia pra botar ainda”, brincou.