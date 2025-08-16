° / °

FAUSTÃO

João Silva atualiza estado de Faustão e lamenta fake news sobre piora

O apresentador do SBT foi um dos convidados de festa de 30 anos de Bruna Marquezine e deu notícias sobre a saúde do pai pós-transplantes

Metrópoles

Publicado: 16/08/2025 às 12:19

Faustão recebeu um novo coração nos últimas dias de agosto/foto: Reprodução/Instagram

Quase 10 dias após Faustão passar por transplantes de rim e fígado, João Silva, filho do apresentador atualizou o estado do pai. O rapaz, que tem seu próprio programa no SBT, foi um dos convidados do aniversário de 30 anos de Bruma Marquezine e deu notícias sobre a saúde do patriarca de sua família e ainda lamentou fake news sobre piora.

Questionado sobre a situação de Faustão, ele garantiu: “Está superbem, a recuperação tá ótima. Claro que é um processo muito complicado, a gente já vive isso tem 2 anos. Mas a recuperação está melhor do que esperado. Está normal, tranquilo, recuperando. Dentro do esperado, foi bem melhor”, afirmou, durante conversa com a imprensa na entrada da festa.

Faustão faz um "tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca"
Faustão passou por um transplante em agosto
Durante as Olimpíadas 2016, Domingão do Faustão terá horário reduzido aos domingos. Foto: Reprodução/YouTube

