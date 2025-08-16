João Silva atualiza estado de Faustão e lamenta fake news sobre piora

O apresentador do SBT foi um dos convidados de festa de 30 anos de Bruna Marquezine e deu notícias sobre a saúde do pai pós-transplantes

Faustão recebeu um novo coração nos últimas dias de agosto (foto: Reprodução/Instagram)

Quase 10 dias após Faustão passar por transplantes de rim e fígado, João Silva, filho do apresentador atualizou o estado do pai. O rapaz, que tem seu próprio programa no SBT, foi um dos convidados do aniversário de 30 anos de Bruma Marquezine e deu notícias sobre a saúde do patriarca de sua família e ainda lamentou fake news sobre piora.

Questionado sobre a situação de Faustão, ele garantiu: “Está superbem, a recuperação tá ótima. Claro que é um processo muito complicado, a gente já vive isso tem 2 anos. Mas a recuperação está melhor do que esperado. Está normal, tranquilo, recuperando. Dentro do esperado, foi bem melhor”, afirmou, durante conversa com a imprensa na entrada da festa.

