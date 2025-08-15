SaGrama celebra 30 anos com shows no Teatro do Parque

Responsável pela trilha de O Auto da Compadecida, grupo pernambucano SaGrama completa 30 anos de trajetória e faz shows no Teatro do Parque

Grupo pernambucano SaGrama completa 30 anos (Foto: Hélder Ferrer)

As trapalhadas de Chicó e João Grilo, em O Auto da Compadecida, não teriam o mesmo sabor sem a cultura popular presente na trilha sonora, criada pelo grupo pernambucano SaGrama Essa participação no filme é apenas uma, entre muitas conquistas, de uma carreira que completa três décadas. Nesse clima de celebração, o show SaGrama 30 anos: Poesia e Música acontece neste sábado (16), às 19h30, e domingo (17), às 17h, no Teatro do Parque.



Fundado por professores e alunos do Conservatório Pernambucano de Música, em 1995, o grupo desenvolve a “música erudita brasileira”, mesclando diferentes gêneros do folclore e dos folguedos. “É uma diversidade musical muito grande, sempre com o foco na música instrumental.”, celebra Luiz Cláudio, que integra o SaGrama tocando viola nordestina e violão, em conversa com o Viver.



A formação, composta por três instrumentistas de sopro, três de corda e três de percussão, sempre se mostrou receptiva a novas linguagens e já acumula mais de 100 parcerias. Algumas dessas colaborações estarão no palco, incluindo Petrúcio Amorim, Jessier Quirino, Beto Hortis, Sarah Leandro e Laila Campelo, instrumentistas e cantores que nutrem admiração e afeto pelo SaGrama.

Além das músicas dos convidados, o show também promete revisitar os maiores sucessos do grupo, entre mais de 230 gravações, como Presepada e Rói-Couro, sem deixar de lado faixas menos conhecidas, como Candeias e Tábua de Pirulito. “É uma grande festa para celebrar tudo o que construímos”, promete Luiz Cláudio.