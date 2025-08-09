Alice Caymmi apresenta show em homenagem à tia Nana Caymmi, em Olinda

Show marca reencontro entre Recife e a obra de Nana, agora por meio da voz da sobrinha Alice

Alice Caymmi faz homenagem à tia Nana em show na Casa Estação da Luz (Foto: Divulgação)

"Tchau, Recife, até a volta. E eu vou voltar, se Deus quiser. E ele há de querer”. Era com essas palavras que Nana Caymmi se despedia do público pernambucano a cada visita. A promessa se cumpria, até que, em maio deste ano, a saudosa cantora partiu. Agora, quem honra esse compromisso é a sua sobrinha e legítima herdeira musical, Alice Caymmi, que abraça a missão de manter vivo o legado da sua maior referência no espetáculo Pra Minha Tia Nana. O show chega à Casa Estação da Luz, em Olinda, neste sábado, às 19h.



O elo entre Nana e Alice sempre foi afinado. Em 2001, quando a tia a chamou para cantar Seus Olhos, no álbum Desejo, a cantora tinha apenas 11 anos, mas já começava a receber, pela música, uma herança que guarda até hoje. Criada em 2018 como um gesto de admiração em vida, a apresentação passou a estar impregnada de saudade e reverência. “Tivemos a oportunidade de conversar sobre o show e ela ficou muito contente”, revela Alice, em conversa com o Viver,

Ao lado do pianista Francisco Eiras, a cantora mergulha na obra de Nana com interpretações intensas e pessoais de clássicos como Resposta ao Tempo, Oração ao Tempo e Se Queres Saber. Ainda assim, é a clássica Cais que ganha contornos de catarse na apresentação. “É uma música realmente especial para mim e o público também se deixa arrebatar”, afirma.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6 < >

Para a estreia de Pra Minha Tia Nana em solo recifense, a expectativa é que essa comoção se repita. “Acho que tem tudo para agradar o público de Olinda, que já espera pelo espetáculo há um tempo. Tenho certeza de que vai ser um encontro lindo”, diz Alice. Que este show também possa deixar um ‘até logo’ no ar, como Nana dizia.